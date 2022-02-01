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Эстонка угостила самого быстрого человека в мире в одном из клубов Майами

Герли Матай, живущая в Майами. ФОТО: Erakogu

Герли Матай, эстонка, живущая в Майами, поделилась в социальных сетях фотографией со всемирно известным спортсменом Усэйном Болтом.

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Роскошная и гламурная жизнь Майами очень похожа на фильм, где красивые, знаменитые и богатые люди берут от жизни все. 30-летняя Герли Матай, ранее покорившая мир модельного бизнеса, живет в Майами и работает в клубе Mr Jones, который посещают многие звезды. Восьмикратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен Усэйн Болт также предпочитает этот клуб как место для вечеринок.

«Усэйн Болт в клубе со своей компанией уже в третий раз. Он очень милый и спокойный человек», — рассказала Герли Elu24.

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