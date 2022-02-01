Эстонка угостила самого быстрого человека в мире в одном из клубов Майами

Роскошная и гламурная жизнь Майами очень похожа на фильм, где красивые, знаменитые и богатые люди берут от жизни все. 30-летняя Герли Матай, ранее покорившая мир модельного бизнеса, живет в Майами и работает в клубе Mr Jones, который посещают многие звезды. Восьмикратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен Усэйн Болт также предпочитает этот клуб как место для вечеринок.