Эстонка угостила самого быстрого человека в мире в одном из клубов Майами
Герли Матай, эстонка, живущая в Майами, поделилась в социальных сетях фотографией со всемирно известным спортсменом Усэйном Болтом.
Герли Матай, эстонка, живущая в Майами, поделилась в социальных сетях фотографией со всемирно известным спортсменом Усэйном Болтом.
Роскошная и гламурная жизнь Майами очень похожа на фильм, где красивые, знаменитые и богатые люди берут от жизни все. 30-летняя Герли Матай, ранее покорившая мир модельного бизнеса, живет в Майами и работает в клубе Mr Jones, который посещают многие звезды. Восьмикратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен Усэйн Болт также предпочитает этот клуб как место для вечеринок.