Домработник вдовы Александра Градского задержан по делу об ограблении

На днях правоохранители задержали мужчину, который подозревался в нападении на Коташенко, а сегодня стало известно еще об одном возможном участнике преступления. Им оказался домработник вдовы Александра Градского. У него была найдена ксерокопия паспорта одного из мужчин, который может быть причастен к инциденту.

Предполагается также, что преступники, забравшие у Коташенко 100 миллионов рублей (около 1 152 000 евро), сейчас находятся за границей.

К слову, недавно вдова артиста впервые выступила с заявлением, в котором прокомментировала громкое дело.

«У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского — огромная потеря для страны и всей мировой культуры. Но, помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника. Это общее горе для нас всех. Всех, кто его любил и дорожит памятью о нем. Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание — нападение.