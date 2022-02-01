Певец Шарлот пытался вскрыть вены в прямом эфире

Ночью 31 января певец опубликовал несколько сторис в Instagram. В них он говорил о попытке суицида, однако социальная сеть удалила этот контент.

Шарлот признался подписчикам, что хотел покончить с собой, однако не смог этого сделать. Он написал, что "готов давиться своим позором", показал заплаканное лицо и отметил, что пытался вскрыть вены тупым ножом.