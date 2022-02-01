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Певец Шарлот пытался вскрыть вены в прямом эфире

Шарлот ФОТО: скриншот видео

23-летний российский музыкант Эдуард Шарлот рассказал о неудачной попытке суицида. Об этом пишет RUS.TVNET со ссылкой на Lenta.ru.

Ночью 31 января певец опубликовал несколько сторис в Instagram. В них он говорил о попытке суицида, однако социальная сеть удалила этот контент.

Шарлот признался подписчикам, что хотел покончить с собой, однако не смог этого сделать. Он написал, что "готов давиться своим позором", показал заплаканное лицо и отметил, что пытался вскрыть вены тупым ножом.

Ранее автор хита "Щека на щеку" жаловался на трудности. Музыкант утверждал, что ему негде жить, он скитается по друзьям. Родители выгнали его из дома. Певец признавался в употреблении наркотических веществ и просил о помощи. До этого он высказался о проблемах с лейблом Sony Music.

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