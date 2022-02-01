Разведенный Григорий Лепс проведет вечер с женами миллионеров в московском отеле

Григорий Лепс и раньше был одним из самых желанных исполнителей среди женской аудитории, а после смены семейного статуса его котировки точно выросли в несколько раз. За минувший год артист похудел почти на 20 килограммов, отказался от алкоголя и занялся спортом. Чем не завидный холостяк!
В мартовские праздники у 59-летнего Лепса, разумеется, нет отбоя от предложений. 6 марта он выступит на вечере Big Art Festival в элитном отеле Ritz Carlton в самом сердце Москвы. Мероприятие пройдет в виде закрытого гала-ужина с меню от шеф-повара: на столах будет лосось, говядина по-бургундски, дорадо, утиные ножки. А способствовать подъему настроения гостей — дорогое шампанское. К слову, это уникальный для столицы формат вечеринок, на которых собираются в том числе и известные бизнесмены: атмосфера способствует как отдыху, так и непринужденному обсуждению дел.
Попасть на событие смогут далеко не все — во-первых, из-за ограниченного количества мест в зале, во-вторых, из-за кусачих цен на билеты — порядка 100 тысяч рублей. «Будут и многие близкие и друзья Григория, они даже создали такой локальный ажиотаж, чтобы забронировать места и столики, — рассказал «СтарХиту» организатор Максим Берин. — Все-таки женский праздник, а в семье у Лепса настоящий цветник из представительниц прекрасного пола».
Недавно музыкант уже выступал на мероприятии Berin Iglesias Art в Куршевеле. А после остался на курорте еще на несколько дней, чтобы отдохнуть и зарядить «батарейки». «Каждый день Григорий по два часа занимается в спортзале при отеле с личным тренером, — рассказываетл продюсер Максим Берин. — Выглядит он прекрасно, в шикарной форме. Сказал, что и голос после похудения стал ярче и лучше. Весит 73 кг, но планирует сбросить еще три».
Кстати, конферансье на вечере неожиданно станет Павел Прилучный — еще один завидный холостяк. Правда, сердце 34-летнего артиста уже занято коллегой — Мирославой Карпович. Актриса, к слову, возможно тоже станет гостьей мероприятия.
Праздник в стенах «Ритца» продлится целых три дня — 7 марта Лепса на сцене сменит Марио Бионди — обладатель невероятного оперного баритона, которого итальянская пресса называет «лучшим соул-артистом в истории и гордостью Италии». А компанию ему составит наш «Марио» — Александр Шоуа. 8 марта женщин ждет «двойной удар» мужской харизмы — на сцену выйдут Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Так как концерт состоится непосредственно в женский день, то артисты наверняка предложат разделить этот вечер с ними и своим прекрасным музам — Наталье Подольской и Анжелике Варум. Гостей ждет много романтики и проверенных временем хитов от настоящих легенд российского шоу-бизнеса.