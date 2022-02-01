Жених Волочковой: «Она совершила такие поступки, которые не прощу. Вчера написал, что мы расстаемся»

46-летняя балерина в социальных сетях сказала, что бойфренду Сергею нужен был в отношениях только хайп. Это она поняла после возвращения с Мальдивских островов. Пока Волочкова рыдает от неразделенной любви, ее уже бывший мужчина выразил свою точку зрения на ситуацию.

Сергей Кузнецов, которого, кстати, разыскивают за причастность к террористическому акту на территории Украины, вышел в эфир соцсетей и рассказал, что случилось. «По поводу того, расстались мы с Настей или нет... Да, мы расстались. Я вчера еще написал ей об этом. Просто хочу сказать, что человек совершил такие поступки, которые не прощаю. Поэтому и сообщил, что мы расстаемся. А сегодня увидел человека, изображающего жертву», — говорит управляющий банным комплексом в Одинцово.

Что конкретно произошло в отношениях Сергея и Анастасии, так и остается загадкой. Но Кузнецов подчеркивает — была бы Волочкова нормальным человеком, то извинилась бы или попросту молчала. «А строить из себя жертву — просто смешно», — отрезал бизнесмен.