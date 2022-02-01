Специалист объяснил происхождение огромных ягодиц Мадонны
«Пятая точка» звезды стоит не менее 50 000 долларов, сообщает Topnews.
«Пятая точка» звезды стоит не менее 50 000 долларов, сообщает Topnews.
Однако поклонники не ценят стараний звезды, называя «пятую точку» певицы «ужасной накладной задницей». Считается, что пластический хирург, которому заплатили немало для создания сексуальной молодой попки, немного перестарался.
Как оказалось, у певицы был выбор: либо импланты, либо свисающая ниже спины кожа. Платохин назвал американских хирургов «роскошными» и заверил, что они сделали все что могли, но стоило это не менее 50 тысяч долларов.