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Специалист объяснил происхождение огромных ягодиц Мадонны

Мадонна ФОТО: Charles Sykes

«Пятая точка» звезды стоит не менее 50 000 долларов, сообщает Topnews.

Несмотря на почтенный возраст, Мадонна продолжает раздеваться по поводу и без, шокируя поклонников. Так, 63-летняя поп-дива обожает демонстрировать свои пышные ягодицы в самых выгодных ракурсах.

Однако поклонники не ценят стараний звезды, называя «пятую точку» певицы «ужасной накладной задницей». Считается, что пластический хирург, которому заплатили немало для создания сексуальной молодой попки, немного перестарался.

PopCornNews переговорил со специалистом в области пластической хирургии Владимиром Платохиным и выяснил, что увы, всему виной человеческая анатомия. «Мадонне однозначно поставили ягодичные импланты приличного размера. Причем ставили не один раз, а два или три. Почему они смотрятся большими? У нее в области ягодиц большой избыток кожи, и, чтобы эта кожа не провисала, эту пустоту нужно было заполнить имплантом», – прокомментировал прелести Мадонны специалист.

Как оказалось, у певицы был выбор: либо импланты, либо свисающая ниже спины кожа. Платохин назвал американских хирургов «роскошными» и заверил, что они сделали все что могли, но стоило это не менее 50 тысяч долларов.

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