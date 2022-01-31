Певица Рианна беременна
Певица Рианна недолго грустила после расставания с арабским миллиардером. В прошлом году звезда закрутила роман с рэпером A$AP Rocky. А сегодня журналисты выяснили, что пара в ожидании первенца.
Певица Рианна недолго грустила после расставания с арабским миллиардером. В прошлом году звезда закрутила роман с рэпером A$AP Rocky. А сегодня журналисты выяснили, что пара в ожидании первенца.
В минувшие выходные Рианна и A$AP Rocky решили прогуляться по зимнему Нью-Йорку. Пара светилась от счастья и широко улыбалась друг другу. Для прохладного вечера артистка выбрала удлиненный пуховик розового цвета, впрочем, все внимание публики было приковано к ее оголенному животу. Оказалось, что исполнительница хита Diamonds уже на приличном сроке беременности, пишет Starhit.ru.
Напомним, что слухи об интересном положении Рианны ходят еще с конца прошлого года. Поводом для подозрений стало появление артистки на одном из светских мероприятий в обтягивающем платье. Многие заметили, что талия звезды заметно округлилась, однако комментировать радостное событие она тогда отказалась.
Для 33-летней Рианны малыш станет первенцем, как и для ее возлюбленного A$AP Rocky. Поклонники удивлены скорой беременности кумира, ведь звезды подтвердили отношения только минувшей весной. Кроме того, многие ожидали возвращения артистки на сцену. Тем не менее, фанаты спешат поздравить будущих родителей.
Ранее певица четыре года встречалась с Хассаном Джамилем, наследником миллиардного состояния. Говорили, что у пары все серьезно и они вот-вот сыграют свадьбу. Однако все закончилось расставанием. Причем инициатором была сама артистка. «Он тяжело переживает разрыв, но такова природа Рианны: она сердцеедка и просто устала от этих отношений», — делились инсайдеры.