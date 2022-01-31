Певица Рианна беременна

В минувшие выходные Рианна и A$AP Rocky решили прогуляться по зимнему Нью-Йорку. Пара светилась от счастья и широко улыбалась друг другу. Для прохладного вечера артистка выбрала удлиненный пуховик розового цвета, впрочем, все внимание публики было приковано к ее оголенному животу. Оказалось, что исполнительница хита Diamonds уже на приличном сроке беременности, пишет Starhit.ru.

Напомним, что слухи об интересном положении Рианны ходят еще с конца прошлого года. Поводом для подозрений стало появление артистки на одном из светских мероприятий в обтягивающем платье. Многие заметили, что талия звезды заметно округлилась, однако комментировать радостное событие она тогда отказалась.

Для 33-летней Рианны малыш станет первенцем, как и для ее возлюбленного A$AP Rocky. Поклонники удивлены скорой беременности кумира, ведь звезды подтвердили отношения только минувшей весной. Кроме того, многие ожидали возвращения артистки на сцену. Тем не менее, фанаты спешат поздравить будущих родителей.