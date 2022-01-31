Очевидец: почему в Tеlliskivi Rimi не пускают в тканевых масках?

«В прошлую пятницу, 28 января, в 13:45 я видела, как в Таллинне охранник не пустил в магазин мужчину в тканевой маске, утверждая, что подходит только медицинская маска», — рассказывает Йыгева порталу Elu24 .

«Я спросила у охранника, с каких пор у них действует такое правило, потому что на плакатах в магазине не указано, какую маску надо носить. Охранник ответил, что так было всегда, начиная с первой волны, и чтобы я не спорила, ведь сама, наверное, просто не попадалась», — описывает Йыгева произошедшее в магазине.

«Охранник важным тоном объявил, что я должна прочитать регламент Эстонской Республики, но не уточнил, какой именно. У меня сложилось впечатление, что охранник просто самоутверждается за счет других», — говорит Йыгева и добавляет, что клиенту пришлось уйти.

По словам Катрин Батс, руководителя отдела по связям с общественностью Rimi, магазин Telliskivi Rimi охраняет компания Grifs. «Мы обратились за разъяснениями в охранную компанию, а также ознакомились с видео-записью из магазина. На видео видно, что в магазин входит мужчина, натягивая на лицо снуд. Охранник останавливает мужчину, делает ему замечание, клиент выходит из магазина и возвращается через несколько минут в правильной маске», — объясняет Батс и добавляет, что согласно действующему порядку шарф не может заменить маску.

«Однако к маске на самом деле не предъявляется требование, чтобы она была обязательно медицинской, т.е. в данном случае охранник превысил свои полномочия. С ним дополнительно связались и проинструктировали о требованиях к ношению маски», — объясняет Батс.

Памятка Министерства здоровья

Все люди в возрасте от 12 лет и старше должны носить маски во всех общественных помещениях, включая те, где проверяют COVID-справки (увеселительные заведения, мероприятия, кино, театры, спа и т. д.).

Маски следует носить всегда, когда это возможно, с учетом характера работы или деятельности.

Покрывать рот и нос недостаточно. Маской не считается шарф, снуд, воротник, визор или иной предмет, не предназначенный для замены защитной маски. Настоятельно рекомендуются медицинские или приравненные к ним маски (например респираторы класса FFP1–3 или N95), эффективно препятствующие распространению дельта штамма коронавируса.

Маску следует носить в магазинах, аптеках, сервисных залах учреждений и предприятий, почтовых отделениях, библиотеках, общественном транспорте, увеселительных заведениях, кино, театрах, спа, на мероприятиях и т. д., то есть везде, где только возможно, с учетом характера деятельности.

Если ношение маски противопоказана человеку по состоянию здоровья, он должен подтвердить это с помощью соответствующей справки от врача.

В сфере обслуживания и торговли обязательное ношение маски должны контролировать также ответственные лица, поставщики услуг и торговые предприятия, на территории которых человек находится. Если человек отказывается надевать защитную маску, поставщик услуги или торговое предприятие вправе не впускать его в торговый или сервисный зал.