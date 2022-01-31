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Восемь правил, которым следуют даже психотерапевты, чтобы спастись от одиночества

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Борьбы с одиночеством не удается избежать даже «врачевателям людских душ»: психотерапевтам, психиатрам, психологам и другим работникам сферы охраны психического здоровья. Специалисты поделились лайфхаками, которые используют сами, чтобы прогнать чувство покинутости, пишет Huffpost.

1. Признайте свое чувство

Первый и важный шаг к решению проблемы — осознать, что она есть. «Одиночество — это сигнал признать свою уязвимость и попросить о помощи», — отмечает коуч по здоровому образу жизни Николь Вильегас, пишет Life.ru.

2. Налаживайте связи

Специалист по вопросам брака и семьи Ибинье Осибоду-Оняли из Калифорнии считает, что улучшить ситуацию может даже переписка в соцсетях. Когда ей становится одиноко, обмен сообщениями значительно поднимает настроение. При этом для общения можно выбирать не только близких людей, но и незнакомцев, говорит соцработница Анжела Амиас.

«Несколько лет назад я прочитала исследование, где говорилось, что случайное общение с незнакомыми людьми улучшает настроение на весь оставшийся день. Из-за пандемии я особенно ценю свои встречи с продавцами на фермерском рынке, с кассирами в местном продуктовом магазине, с людьми, с которыми я пересекаюсь во время ежедневной прогулки», — поделилась Анжела.

3. Выплесните чувства

Порой чувство одиночества говорит, что нужно не искать общества других, а прислушаться к самому себе. Анжела Амиас советует в такие моменты вести дневник, что поможет лучше проанализировать свое состояние.

4. Выйдите на улицу

По мнению специалистов, развеять печаль и поднять настроение порой способна простая прогулка, пусть и недолгая. Отправьтесь в приятное место и посмотрите вокруг — вы не одни.

5. Подумайте о других

Психотерапевт Кейт Эке из Нью-Джерси советует выполнить одно простое упражнение, которое делает она сама. Сначала нужно подумать о людях, которые находятся рядом с вами, затем о тех, кто населяет вашу улицу, район, город, страну — и так до жителей всего земного шара.

«Я думаю о том, что каждый из них — живой, дышащий человек. У каждого есть надежды, мечты и страхи. Что все они сильно любят кого-то. Все они потеряли что-то важное», — говорит эксперт. По словам Кейт, когда она понимает, что миллионы людей в тот же момент переживают то же, что и она, ей становится не так одиноко.

6. Откуда это берется

По словам профессионального консультанта Даниты Моралес Рамос, важно выяснить, где лежат истоки вашего чувства одиночества. Оно может быть связано с событиями прошлого или с беспокойством о будущем. Тогда нужно сосредоточиться на деталях настоящего и дать себе позитивные установки.

7. Учитесь новому

Психотерапевт Джейсон Дрейк рассказал, что во время пандемии открыл частную практику и ему пришлось заняться оптимизацией своего сайта. Чтобы разобраться в проблеме, доктор стал брать уроки и так сосредоточился на обучении, что одиночеству в его мыслях не осталось места. «Занятый ум — один из лучших способов остановить внутренний диалог, благодаря этому чувство одиночества угасает», — заявил врач.

8. Разговоры с собой

Джейсон Дрейк также отметил, что позитивный внутренний диалог является ключевым при переживании одиночества. Благодаря уловкам мозга наши мысли о нас самих или о нашей жизни зачастую смещаются в сторону негатива. Поэтому важно вовремя это заметить и взглянуть на ситуацию трезвым взглядом. По словам специалиста, стоит напомнить себе, что ничто не длится вечно, в том числе и чувства. Значит, и одиночество — всего лишь временное явление.

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