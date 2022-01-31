Актриса Татьяна Васильева призналась, почему в итоге осталась без волос

По словам Васильевой, с блестящей головой она была не всегда — после первых родов волосы у нее внезапно стали густыми и актриса поражала окружающих львиной гривой. Но этот период быстро закончился, когда ради съемок народной артистке РФ приходилось делать прически с шиньонами — пряди не выдерживали тяжести и обрывались, пишет Life.ru.

К тому же из-за сумасшедшего графика Васильевой часто приходилось путешествовать с мокрой головой, что не добавляло ей радости. В результате ее стрижка становилась все короче и короче, пока звезда не приняла решение побрить голову, оставив маленький ежик. И в этот момент артистка поняла, как легко на самом деле можно жить. Теперь ей не нужно и ходить в салоны — подправить длину волос можно всегда в домашних условиях при помощи машинки.