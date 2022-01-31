СМИ: резко подурневшего Андрея Малахова могли отравить ртутью

Инсайдеры же начали сообщать, что Андрей Малахов болен онкологическим заболеванием, пишет TopNews.ru.

Новой версией о самочувствии Малахова поделилась с журналистами «Экспресс Газеты» экс-продюсер «МУЗ-ТВ» Олеся Сазыкина.

По ее словам, Малахову могли отомстить, и проблема явно не в онкологии.

Как говорит Сазыкина, у Малахова и вправду есть проблемы со здоровьем – врачи обнаружили в его организме повышенное содержание ртути. Напомним, пары этого вещества ядовиты.

«Предполагали даже, что таким образом его пытались отравить», — заявил источник.

На слухи об отравлении Малахова отреагировал экс-участник «Дома-2» и гость шоу «Пусть говорят» и «Прямой эфир» Рустам Солнцев.

Портал PopCornNews пишет, что у шоумена есть и список подозреваемых.

Так, Рустам Солнцев заявил, что отравить Малахова могли бы Наташа Королева или Маша Распутина. Им он передал просто, что лично будет мстить за хорошего приятеля, чьей дружбой он дорожит.