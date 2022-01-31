Женщина раскрыла простой способ уменьшить количество морщин на лице без инъекций
Блогер раскрыла простой способ уменьшить количество морщин на лице без инъекций. Соответствующее видео появилось в TikTok.
Блогер раскрыла простой способ уменьшить количество морщин на лице без инъекций. Соответствующее видео появилось в TikTok.
Жительница Канады Криста Эвелин (Christa Evelyn), которая позиционирует себя экспертом в области ухода за кожей, показала крупным планом зону вокруг глаз до и после применения собственного метода. Видно, что на более свежих кадрах героиня материала выглядит моложе, пишет Lenta.ru.
По словам женщины, ей удалось добиться желаемого результата благодаря двойному увлажнению: помимо обычного крема для лица, она наносит на кожу средство, предназначенное для зоны вокруг глаз. Публикация стала вирусной и набрала более 164 тысяч просмотров.
Пользователи сети принялись обсуждать перемены во внешности Эвелин, а также делиться собственными лайфхаками. «Я использовала двойное очищение и двойное увлажнение, и это очень помогло!», «Миндальное масло тоже творит чудеса», «Да, я всегда дважды увлажняю и наношу каплю масла на кожу», «Я увлажняю кожу даже поверх макияжа — это изменит вашу жизнь», — высказывались они.