Женщина раскрыла простой способ уменьшить количество морщин на лице без инъекций

Жительница Канады Криста Эвелин (Christa Evelyn), которая позиционирует себя экспертом в области ухода за кожей, показала крупным планом зону вокруг глаз до и после применения собственного метода. Видно, что на более свежих кадрах героиня материала выглядит моложе, пишет Lenta.ru.

По словам женщины, ей удалось добиться желаемого результата благодаря двойному увлажнению: помимо обычного крема для лица, она наносит на кожу средство, предназначенное для зоны вокруг глаз. Публикация стала вирусной и набрала более 164 тысяч просмотров.