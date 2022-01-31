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Женщина раскрыла простой способ уменьшить количество морщин на лице без инъекций

Морщины. Иллюстративное фото. ФОТО: Piotr Marcinski/PantherMedia / Piotr Marcinski

Блогер раскрыла простой способ уменьшить количество морщин на лице без инъекций. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Жительница Канады Криста Эвелин (Christa Evelyn), которая позиционирует себя экспертом в области ухода за кожей, показала крупным планом зону вокруг глаз до и после применения собственного метода. Видно, что на более свежих кадрах героиня материала выглядит моложе, пишет Lenta.ru.

По словам женщины, ей удалось добиться желаемого результата благодаря двойному увлажнению: помимо обычного крема для лица, она наносит на кожу средство, предназначенное для зоны вокруг глаз. Публикация стала вирусной и набрала более 164 тысяч просмотров.

Пользователи сети принялись обсуждать перемены во внешности Эвелин, а также делиться собственными лайфхаками. «Я использовала двойное очищение и двойное увлажнение, и это очень помогло!», «Миндальное масло тоже творит чудеса», «Да, я всегда дважды увлажняю и наношу каплю масла на кожу», «Я увлажняю кожу даже поверх макияжа — это изменит вашу жизнь», — высказывались они.

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