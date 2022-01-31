Экс-глава района в российском Новокузнецке расчленил жену – «Мисс Кузбасс-2010» и полгода вел ее соцсети
Александр Попов сознался в тяжелом преступлении, пишет Topnews.
Александр Попов сознался в тяжелом преступлении, пишет Topnews.
При этом, чтобы обеспечить себе алиби, он продолжал в течение нескольких месяцев вести соцсети женщины.
37-летний Александр Попов обратился в полицию Москвы с заявлением о пропаже жены еще в начале января. По словам руководившего Центральный район Новокузнецка с 2012 по 2015 год мужчины, его жена Ксения пропала еще 31 августа 2021 года. Он сообщил, что супруга решила полететь в Дубай на отдых.
По его словам, спустя три месяца женщина заявила, что решила посетить Африку, а 14 декабря якобы написала, что заразилась COVID-19 и попала в госпиталь рядом с Кимберли в ЮАР.
Однако оказалось, что Попова не вылетала из России, а ее друзья и родственники увидели расхождения в ее обычном и «новом» способе ведения Instagram. Также выяснилось, что телефон женщины находился рядом с мужем в тот день, когда она исчезла, а соседи видели, что мужчина выносил на улицу большие мусорные пакеты. В итоге Александр Попов явился с повинной.
Как признался мужчина, свою супругу он убил в ходе ссоры. Затем он расчленил труп и выбросил останки в реку Десну, предварительно утяжелив груз камнями, пишет «Тайга.Инфо». Останки погибшей до сих пор не найдены.
Несмотря на свое первоначальное признание, подозреваемый вскоре стал отрицать вину, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Тем не менее по информации telegram-канала 112 суд арестовал экс-чиновника сроком на 2 месяца.