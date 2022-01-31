Экс-глава района в российском Новокузнецке расчленил жену – «Мисс Кузбасс-2010» и полгода вел ее соцсети

Бывший глава Центрального района Новокузнецка Александр Попов признался в убийстве и расчленении своей жены.

При этом, чтобы обеспечить себе алиби, он продолжал в течение нескольких месяцев вести соцсети женщины.

37-летний Александр Попов обратился в полицию Москвы с заявлением о пропаже жены еще в начале января. По словам руководившего Центральный район Новокузнецка с 2012 по 2015 год мужчины, его жена Ксения пропала еще 31 августа 2021 года. Он сообщил, что супруга решила полететь в Дубай на отдых.

«По прилету написала в Instagram, что долетела, сообщив, что теперь будем связываться в этой социальной сети», – цитирует заявление бывшего чиновника Telegram-канала ВЧК-ОГПУ.

По его словам, спустя три месяца женщина заявила, что решила посетить Африку, а 14 декабря якобы написала, что заразилась COVID-19 и попала в госпиталь рядом с Кимберли в ЮАР.

Однако оказалось, что Попова не вылетала из России, а ее друзья и родственники увидели расхождения в ее обычном и «новом» способе ведения Instagram. Также выяснилось, что телефон женщины находился рядом с мужем в тот день, когда она исчезла, а соседи видели, что мужчина выносил на улицу большие мусорные пакеты. В итоге Александр Попов явился с повинной.

Как признался мужчина, свою супругу он убил в ходе ссоры. Затем он расчленил труп и выбросил останки в реку Десну, предварительно утяжелив груз камнями, пишет «Тайга.Инфо». Останки погибшей до сих пор не найдены.

Ксения Сапожкова ФОТО: Инстаграм

Telegram-канал 112 уточняет, что убийство произошло в Москве, где Попов руководил одним из подразделений метро. К слову, жена бывшего чиновника – Ксения Сапожкова – обладатель титула «Мисс Кузбасс-2010».