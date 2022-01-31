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В Сети появился вырезанный фрагмент из «Вечернего Урганта», где Собчак раскрыла имя любовницы Лепса

Григорий Лепс ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Фрагмент с резонансным заявлением Собчак вырезали из шоу.

Известная телеведущая Ксения Собчак раскрыла в эфире «Первого канала» подробности личной жизни певца Григория Лепса на фоне его недавнего развода с женой.

Вопрос о положении артиста телеблондинке задал сам Иван Ургант. Собчак тут же заявила, что Лепс сейчас «не очень холостой». Она пожурила Урганта за незнание слухов «Первого канала» о том, с кем встречается музыкант и предложила ему сказать это «на ушко». В итоге Собчак шепнула телеведущему имя новой возлюбленной Григория Лепса с включенным микрофоном.

«С Барановской», – сказала она так, что это было слышно зрителям в эфире.

Несколько часов спустя фрагмент с признанием телеведущей вырезали из «Вечернего Урганта», но полная версия успела разойтись по Сети. На этом фоне у поклонников появилось много вопросов о том, кому было выгодно подвергать цензуре слова Собчак. По мнению шоумена Рустама Солцева, удалить скандальное признание потребовала сама Барановская.

«Она [Юлия Барановская] считает это неудобным. И »Первый канал« делает это по ее просьбе», – сказал он, затруднившись ответить на вопрос о том, почему эта ситуация неудобна для ведущей «Мужского/женского».

В свою очередь, светский обозреватель Леван Тодуа в беседе с PopCornNews отметил, что у Юлии Барановской сложился образ ответственной матери троих детей, поэтому роман с Лепсом может подпортить ее репутацию и репутацию самого певца.

«У Григория Лепса был болезненный развод, который еще не закончился. Много вопросов открыто по разделу имущества», – пояснил он он.

По мнению журналиста, если общественность поддержит бывшую жену Лепса Анну Шаплыкову, ей может достаться больше имущества, чем причитается из-за резонанса в обществе.

Ранее TopNews писал о том, что в СМИ появились слухи об интрижке Григория Лепса с Юлией Барановский. По данным журналистов, именно из-за этого артист развелся с женой.
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