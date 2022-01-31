В Сети появился вырезанный фрагмент из «Вечернего Урганта», где Собчак раскрыла имя любовницы Лепса
Фрагмент с резонансным заявлением Собчак вырезали из шоу.
Фрагмент с резонансным заявлением Собчак вырезали из шоу.
Вопрос о положении артиста телеблондинке задал сам Иван Ургант. Собчак тут же заявила, что Лепс сейчас «не очень холостой». Она пожурила Урганта за незнание слухов «Первого канала» о том, с кем встречается музыкант и предложила ему сказать это «на ушко». В итоге Собчак шепнула телеведущему имя новой возлюбленной Григория Лепса с включенным микрофоном.
Несколько часов спустя фрагмент с признанием телеведущей вырезали из «Вечернего Урганта», но полная версия успела разойтись по Сети. На этом фоне у поклонников появилось много вопросов о том, кому было выгодно подвергать цензуре слова Собчак. По мнению шоумена Рустама Солцева, удалить скандальное признание потребовала сама Барановская.
В свою очередь, светский обозреватель Леван Тодуа в беседе с PopCornNews отметил, что у Юлии Барановской сложился образ ответственной матери троих детей, поэтому роман с Лепсом может подпортить ее репутацию и репутацию самого певца.
По мнению журналиста, если общественность поддержит бывшую жену Лепса Анну Шаплыкову, ей может достаться больше имущества, чем причитается из-за резонанса в обществе.