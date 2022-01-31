Сегодня Юлии Началовой исполнился бы 41 год

Юлия Началова, как убеждены некоторые фанаты, была аутсайдером в отечественном шоу-бизнесе. По их мнению, талант артистки попросту никто не рассмотрел. И пока одни, куда более посредственные певцы и певицы, блистали на сцене, по-настоящему одаренная Юлия Началова страдала в безвестности.

Лишь после смерти в 2019 году артистка вдруг обрела долгожданную известность. О певице заговорила вся страна. Провожали ее в последний путь на Троекуровском кладбище множество коллег. До сих пор о Юлии Началовой говорят, ее помнят, любят, обсуждают.

Сегодня, 31 января, артистке исполнился бы 41 год. Про день рождения певицы одной из первых вспомнила единственная дочь Ларисы Долиной Ангелина. Не секрет, что она была очень дружна с Юлией Началовой, они буквально росли вместе. По такому поводу на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ангелина опубликовала снимок, на котором они с Юлией запечатлены вместе.

«С днем рождения, любимая моя кися.. очень скучаем и любим только сильнее», - подписала кадр дочь Ларисы Долиной.

Разумеется, не осталась в стороне и единственная дочь самой Юлии Началовой Вера Алдонина. В своем аккаунте она опубликовала фотографию, где снята с матерью, нежно целующей ее в щечку. Наследница артистки не стала сопровождать снимок пространной речью, лишь трогательно написала:

Мам, с Днем Рождения!