«Три года нельзя было рассказывать»: Любовь Толкалина едва не стала «девушкой» Джеймса Бонда

Я пробовалась на роль девушки Бонда в «Не время умирать»… Тогда на эту роль пробовались многие, но никто никому не мог об этом говорить. Мы подписывали документ толщиной с книгу со специальным логотипом 007. Подписывали договор о неразглашении на каждой странице, три года нельзя было рассказывать даже о том, что я там была. Летала тогда специально в Лондон, готовилась. Для проб они выбрали сцену из «Казино Рояль», где Ева Грин и Дэниел Крейг разговаривают про деньги. Очень сложный текст был и для заучивания, и для реализации. Для меня, когда работаю на английском, главное — выговорить,