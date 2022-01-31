Сиквел «Джокера» с Хоакином Фениксом начнут снимать в 2023 году

По словам инсайдера, кинокомпания уже получила первый вариант сценария. Также сайт DeuxMoi сообщил, что главную женскую роль в предстоящем продолжении сыграет Леди Гага, хотя Феникс настаивал на том, чтобы эта роль досталась его жене Руни Маре.

О том, что Warner Bros. планирует снять сиквел «Джокера», СМИ писали еще в 2019 году, однако с тех пор прошло много времени, и многие уже перестали верить, что картине все-таки дадут ход.

В 2020 году стало известно, что Хоакину Фениксу, который изначально не планировал возвращаться к роли Джокера, предложили гонорар в размере 50 миллионов долларов за участие в продолжении кинокомикса.