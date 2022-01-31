Всплыли детали завещания Куравлева: кто и как разделит сотни миллионов

Артист утверждал, что надеялся: супруга будет жить дольше, чем он, как это часто бывает. Тогда он указал, что очень жалеет о том, что этого не произошло. Позднее стало известно, что рядом с именем жены он сразу же выгравировал свое собственное, чем серьезно напугал многих. Однако ни одно замечание на тему примет не испугало знаменитость.

О завещании Леонида Куравлева не было ранее известно ничего, но его друзья сообщили, что составлено оно было еще много лет назад. Все обошлось без сюрпризов. Имущество знаменитости разделят его дочь и сын. Известно, что дети мэтра живут в достатке и имеют собственное жилье.

Сам артист вместе с супругой долгие годы жил в апартаментах в районе Можайского шоссе в Москве. Однако в начале 2000-х легенде дали квартиру в самом сердце столицы. Жилплощадь из пяти комнат в доме на набережной стала последним домом артиста. Именно там он проводил время со своей наследницей в последние годы. Известно, что стоимость похожей квартиры составляет более 80 миллионов рублей (почти 917 тысяч евро).