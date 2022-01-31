Главный герой сериала «Цыпленок жареный» Никита Волков рассказал о закулисье проекта

С 31 января на Первом канале выходит сериал «Цыпленок жареный», действие которого переносит зрителя в 1920-е годы. В картине задействован по-настоящему звездный состав: Любовь Аксенова, Виктор Сухоруков, Ирина Пегова, Виктор Добронравов, Анна Уколова и многие другие известные артисты.

Вкратце о фабуле сериала. Обстановку в революционном Петрограде обостряет введение НЭПа. И пока за влияние и власть борются воровские шайки, бандиты и чекисты, обыватели боятся их всех без исключения, поскольку неизвестно, чьи методы круче.

В это смутное в городе начинает действовать банда некого Роди — поэта и анархиста, который «берет много, но не последнее, и обходится без мокрухи». Харизматика и романтика Родю сыграл актер Никита Волков. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о своем персонаже и о том, сколько крови ему отдал.

«Любой налет для Роди — это спектакль»

— Никита, ваш герой Родя — не просто заурядный бандит, а еще поэт, анархист, который действует артистично и бесшумно. Можете рассказать о нем подробнее?

— Вы все очень точно сказали про Родю, я даже не знаю, что добавить. Он действительно артист, это в нем главное. Любой налет для моего персонажа — прежде всего спектакль. Ему неинтересно просто приставить пистолет к виску со словами «Деньги на стол» — он всякий раз разыгрывает новое представление, как будто насмотрелся голливудских фильмов про ограбление банков.

— Его называют северным Беней Криком. Он был списан с этого героя Исаака Бабеля, прототипом которого считали Мишку Япончика?

— Конечно, у него есть черты Крика. Но для себя я решил, что Родя — это Лермонтов, Бендер и Мекки Нож одновременно. Таким я его и пытался играть.

— Режиссер Елена Николаева сказала, что хорошо знала вас еще до начала съемок и была уверена в ваших актерских возможностях. Где вы с ней встречались до «Цыпленка»?

— Елена Владиславовна, наверное, имела в виду, что поняла что-то про меня еще во время проб в сериал. Ну, и на спектакли в Театр Ленсовета я ее тоже приглашал. Для меня большая удача — встретиться с таким режиссером. С ней очень интересно, а главное — она твердо знает, чего хочет от каждой сцены, и умеет этого добиться. Я бы с ней без страха пустился в любую авантюру.

— А с эпохой, в которую жил ваш герой, вы прежде были знакомы?

— Если честно, не особенно. После того, как я был утвержден, мы встретились с Еленой Владиславовной. Она принесла с собой два томика — стихи Маяковского и Хлебникова. Дала мне их со словами: «Вот твоя домашняя работа».