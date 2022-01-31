Главный герой сериала «Цыпленок жареный» Никита Волков рассказал о закулисье проекта
Новый многосерийный фильм выходит с 31 января на Первом канале.
Новый многосерийный фильм выходит с 31 января на Первом канале.
С 31 января на Первом канале выходит сериал «Цыпленок жареный», действие которого переносит зрителя в 1920-е годы. В картине задействован по-настоящему звездный состав: Любовь Аксенова, Виктор Сухоруков, Ирина Пегова, Виктор Добронравов, Анна Уколова и многие другие известные артисты.
Вкратце о фабуле сериала. Обстановку в революционном Петрограде обостряет введение НЭПа. И пока за влияние и власть борются воровские шайки, бандиты и чекисты, обыватели боятся их всех без исключения, поскольку неизвестно, чьи методы круче.
В это смутное в городе начинает действовать банда некого Роди — поэта и анархиста, который «берет много, но не последнее, и обходится без мокрухи». Харизматика и романтика Родю сыграл актер Никита Волков. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о своем персонаже и о том, сколько крови ему отдал.
«Любой налет для Роди — это спектакль»
— Никита, ваш герой Родя — не просто заурядный бандит, а еще поэт, анархист, который действует артистично и бесшумно. Можете рассказать о нем подробнее?
— Вы все очень точно сказали про Родю, я даже не знаю, что добавить. Он действительно артист, это в нем главное. Любой налет для моего персонажа — прежде всего спектакль. Ему неинтересно просто приставить пистолет к виску со словами «Деньги на стол» — он всякий раз разыгрывает новое представление, как будто насмотрелся голливудских фильмов про ограбление банков.
— Его называют северным Беней Криком. Он был списан с этого героя Исаака Бабеля, прототипом которого считали Мишку Япончика?
— Конечно, у него есть черты Крика. Но для себя я решил, что Родя — это Лермонтов, Бендер и Мекки Нож одновременно. Таким я его и пытался играть.
— Режиссер Елена Николаева сказала, что хорошо знала вас еще до начала съемок и была уверена в ваших актерских возможностях. Где вы с ней встречались до «Цыпленка»?
— Елена Владиславовна, наверное, имела в виду, что поняла что-то про меня еще во время проб в сериал. Ну, и на спектакли в Театр Ленсовета я ее тоже приглашал. Для меня большая удача — встретиться с таким режиссером. С ней очень интересно, а главное — она твердо знает, чего хочет от каждой сцены, и умеет этого добиться. Я бы с ней без страха пустился в любую авантюру.
— А с эпохой, в которую жил ваш герой, вы прежде были знакомы?
— Если честно, не особенно. После того, как я был утвержден, мы встретились с Еленой Владиславовной. Она принесла с собой два томика — стихи Маяковского и Хлебникова. Дала мне их со словами: «Вот твоя домашняя работа».
С этого и началось мое знакомство с двадцатыми годами прошлого века. Вообще кино не раз «уводило» меня в прошлое — далекое и не очень. «Две женщины» по тургеневской пьесе «Месяц в деревне» — это вторая половина девятнадцатого века, «Вокально-криминальный ансамбль» — конец 1970-х, «Дом фарфора» — 1980-е годы.
«Большинство трюков выполнял я сам»
— Доводилось ли вам на съемках «Цыпленка» исполнять какие-то трюки?
— Это же остросюжетная криминальная история — со стрельбой, драками, погонями. Тут без трюков не обойтись. Большинство я выполнял сам.
— Я знаю, что ваша мама работала два года в шведском цирке. Она делилась с вами своим цирковым опытом? Он помог вам во время съемок?
— Мамины цирковые номера — эквилибристика и жонгляж, но это было очень давно, и к съемкам «Цыпленка» отношения не имело. Всему необходимому для участия в таком кино обучают в Театральной академии.
— Занятия в Академии прогуливали?
— Профильные предметы — актерское мастерство, сцендвижение — не пропускал. А общеобразовательные — да, бывало.
— А какая сцена в сериале стала для вас самой сложной?
— В этой работе не было ничего простого — такой изматывающий съемочный марафон с очень напряженным графиком. На размышления о том, что сложнее, а что проще, сил и времени не оставалось. Но я от всего получал удовольствие.
— Доводилось ли вам до «Цыпленка» встречаться в работе с кем-то из коллег по съемочной площадке?
— Елена Владиславовна пригласила в фильм моих однокурсников — Сергея Волкова и Максима Ханжова. С Любой Аксеновой мы до этого снимались в «Вокально-криминальном ансамбле», с Федором Лавровым — в «Кризисе среднего возраста».
«Сколько любви, красоты и сил было отдано этому проекту»
— Имеет ли для вас значение предыдущий совместный опыт съемок с коллегами? Помогает ли это в работе?
— Для меня особо нет. Но если уже есть человеческий контакт, то так, конечно, проще. Особенно если предстоит пройти длинный путь.
— Известно, что вы родились в Санкт-Петербурге, где и происходит действие сериала. А сейчас живете на два города?
— Буквально на днях я переехал с семьей в Москву. Это было обдуманное решение, не спонтанное. Время от времени я бросаю себе вызовы. Переезд в Москву — один из них.
— Вы переехали в Москву, но продолжаете играть в родном Театре Ленсовета?
— Да, в двух спектаклях — «Все мы прекрасные люди» и «Бесы».
— Будете смотреть «Цыпленка жареного»? Некоторые актеры признаются, что не смотрят фильмы со своим участием…
— «Цыпленка» я посмотрю обязательно. Столько любви и крови ему отдал… Это особенная для меня работа.
— Про кровь — это фигуральное выражение? Или в ходе съемок вы получали травмы?
— Я, слава богу, нет, но у партнеров без этого не обошлось. Кровь — это я имею в виду нервы и силы. И любви было много, и крови.
— Как вы думаете, после этой работы у вас будет новый виток популярности?
— Не хочу загадывать, но не возражал бы.