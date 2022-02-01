Названы 6 привычек, которые вредят здоровью глаз

Использование просроченной косметики

Из-за использования косметики с истекшим сроком годности в глаза могут попасть бактерии и инфекции, рассказали порталу окулисты. Косметику для области вокруг глаз рекомендуется менять каждые три месяца, чтобы снизить риск заражения. Также не забывайте снимать макияж каждый вечер.

Не трите глаза

Об этом многим в детстве говорили родители – и они были совершенно правы. Дело в том, что слишком частое трение глаз может привести к повреждению мелких кровеносных сосудов под кожей. А это, в свою очередь, ведет к появлению темных кругов, отечности, преждевременному старению кожи вокруг глаз, включая морщины и опущенные веки, пишет mk.ru.

Не забывайте о плановом посещении офтальмолога

Посещать офтальмолога нужно, не только когда есть проблемы. На прием следует записываться ежегодно даже при отсутствии жалоб на зрение. Доктор проверит все аспекты здоровья ваших глаз, сможет выявить потенциальные проблемы, такие как дисфункция мейбомиевой железы, ранние признаки глаукомы или даже такие серьезные проблемы, как меланома.

Плохая гигиена

Если вы моете руки недостаточно часто, то это увеличивает риск попадание бактерий в глаза. Кроме того, если вы носите линзы, не забывайте менять футляр для них каждые два-три месяца и не надевайте их в душе или во время купания.

Не забывайте использовать очки для плавания

Человеческие глаза не предназначены для правильного функционирования под водой. Кроме того, в бассейнах часто используют хлор, в воду попадает крем для загара, пот, пыль, моча – от всего этого необходимо защитить глаза. А если вы носите контактные линзы, загрязнение может впитаться в них и даже вызвать язву или разрывы роговицы. Поэтому не забывайте о защитных очках.

Недостаточная физическая нагрузка