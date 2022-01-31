«Мисс США 2019» Чесли Крист покончила с собой, упав с небоскреба в Нью-Йорке

В Нью-Йорке скончалась Мисс США 2019 года Чесли Крист. Девушка разбилась, упав из окна 60-этажного здания в Нью-Йорке. Ее тело было обнаружено возле здания. Об этом пишет The New York Post , ссылаясь на правоохранителей. На момент смерти ей было 30 лет.

По данным издания девушка выпала из окна небоскреба Orion в Среднем Манхэттене. Трагедия произошла утром 30 января.

Кирст проживала на девятом этаже этого дома, но в последний раз ее видели живой на 29-м этаже, где находится терраса. Смерть девушки подтвердила ее семья и телеканал Extra TV, на котором она работала ведущей.

Детали и причины произошедшего не уточняются. Известно лишь, что девушка оставила предсмертную записку, в которой сообщила, что завещает все своей матери.

В день смерти Крист выложила пост в Instagram, в котором написала: «Пусть этот день принесет вам покой».

Напомним, Чесли Крист завоевала корону «Мисс Северная Каролина», а в 2019 году стала «Мисс США».