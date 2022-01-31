«Мисс США 2019» Чесли Крист покончила с собой, упав с небоскреба в Нью-Йорке
Тело красотки было найдено рядом с высотным зданием, пишет Topnews.
Тело красотки было найдено рядом с высотным зданием, пишет Topnews.
По данным издания девушка выпала из окна небоскреба Orion в Среднем Манхэттене. Трагедия произошла утром 30 января.
Детали и причины произошедшего не уточняются. Известно лишь, что девушка оставила предсмертную записку, в которой сообщила, что завещает все своей матери.
В день смерти Крист выложила пост в Instagram, в котором написала: «Пусть этот день принесет вам покой».
Напомним, Чесли Крист завоевала корону «Мисс Северная Каролина», а в 2019 году стала «Мисс США».
После победы в престижном конкурсе она работала адвокатом и телеведущей. В октябре 2019 года стало известно, что девушка проходит психотерапию.