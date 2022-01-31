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«Мисс США 2019» Чесли Крист покончила с собой, упав с небоскреба в Нью-Йорке

Чесли Крист ФОТО: Инстаграм

Тело красотки было найдено рядом с высотным зданием, пишет Topnews.

В Нью-Йорке скончалась Мисс США 2019 года Чесли Крист. Девушка разбилась, упав из окна 60-этажного здания в Нью-Йорке. Ее тело было обнаружено возле здания. Об этом пишет The New York Post, ссылаясь на правоохранителей. На момент смерти ей было 30 лет.

По данным издания девушка выпала из окна небоскреба Orion в Среднем Манхэттене. Трагедия произошла утром 30 января.

Кирст проживала на девятом этаже этого дома, но в последний раз ее видели живой на 29-м этаже, где находится терраса. Смерть девушки подтвердила ее семья и телеканал Extra TV, на котором она работала ведущей.

Детали и причины произошедшего не уточняются. Известно лишь, что девушка оставила предсмертную записку, в которой сообщила, что завещает все своей матери.

В день смерти Крист выложила пост в Instagram, в котором написала: «Пусть этот день принесет вам покой».

Напомним, Чесли Крист завоевала корону «Мисс Северная Каролина», а в 2019 году стала «Мисс США».

Мисс США 2019 Чесли Крист

После победы в престижном конкурсе она работала адвокатом и телеведущей. В октябре 2019 года стало известно, что девушка проходит психотерапию.

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