Антон Васильев о работе над сериалом «Хрустальный», съемках второго сезона и воспитании дочерей

Действие картины разворачивается в городе Хрустальный, где прошлась волна убийств детей. Распутать сложное дело взялся один из лучших следователей Сергей Смирнов. Однако ему предстоит столкнуться не только с поиском преступника, но и воспоминаниями о личной драме. Исполнитель главной роли Антон Васильев рассказал «Стархиту», с какими трудностями он столкнулся во время съемок и почему этот проект ему особенно дорог.

Герой попытается похитить ребенка, чтобы влезть в шкуру маньяка ФОТО: скриншот с youtube.com

Антон, как вы оцениваете свою роль в «Хрустальном»?

Мне приятно, что удалось стать не просто исполнителем роли, а ее полноценным соавтором. Олег Маловичко (автор сценария — Прим. «СтарХита») уже после выхода картины сказал мне, что в некоторых моментах мы привнесли в нее больше, чем он закладывал. Получилась более объемная история, которая, если судить по всевозможным рейтингам, нашла сильный зрительский отклик. Конечно, на сегодняшний день это самая сложная, знаковая и главная роль в моей жизни. Знаете, обычно сценарий же хочется переписать во время съемок, но в случае «Хрустального» его хотелось сохранить, чтобы не скатиться в обычный детектив, а все же подняться до мощной психологической драмы.

По опросу российских кинокритиков «Хрустальный» вошел в топ-3 лучших российских сериалов прошлого года. Интересно, во время съемок вы ожидали, что эта история может обрести такой успех?

Актеру тяжело прогнозировать общий успех. Все же трудно предположить, как в итоге монтажно соберут ту или иную сцену, какую музыку подложат и так далее. Моя главная затрата — это сделать свою работу именно на максимуме в моменте, когда мы снимаем — здесь и сейчас. А последующая реакция зрителей, конечно, важна, но от того, что о тебе скажут: «Он прекрасен» — ничего не изменится. Подобное действует, когда тебе двадцать лет, а не 37, когда сам о себе знаешь уже довольно много.

Сергей покинул Хрустальный 20 лет назад, но вынужден вернуться ФОТО: скриншот с youtube.com

Другими словами, самоедство и самокритику никто не отменял?

А это и есть та энергия откуда берется все актерское. Как только ты доволен, счастлив и благополучен, то в роль, подобной моей в «Хрустальном», вообще невозможно заходить.

Но у вас получилось зайти и еще как... Что все же привнесли от себя? Пришлось чем-то жертвовать?