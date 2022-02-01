Антон Васильев о работе над сериалом «Хрустальный», съемках второго сезона и воспитании дочерей

На Первом канале стартовал показ многосерийного фильма «Хрустальный». Драма рассказывает о следователе Сергее Смирнове, роль которого исполнил Антон Васильев. Герою предстоит поймать серийного убийцу детей, а также столкнуться с травмирующими воспоминаниями.
Действие картины разворачивается в городе Хрустальный, где прошлась волна убийств детей. Распутать сложное дело взялся один из лучших следователей Сергей Смирнов. Однако ему предстоит столкнуться не только с поиском преступника, но и воспоминаниями о личной драме. Исполнитель главной роли Антон Васильев рассказал «Стархиту», с какими трудностями он столкнулся во время съемок и почему этот проект ему особенно дорог.
Антон, как вы оцениваете свою роль в «Хрустальном»?
Мне приятно, что удалось стать не просто исполнителем роли, а ее полноценным соавтором. Олег Маловичко (автор сценария — Прим. «СтарХита») уже после выхода картины сказал мне, что в некоторых моментах мы привнесли в нее больше, чем он закладывал. Получилась более объемная история, которая, если судить по всевозможным рейтингам, нашла сильный зрительский отклик. Конечно, на сегодняшний день это самая сложная, знаковая и главная роль в моей жизни. Знаете, обычно сценарий же хочется переписать во время съемок, но в случае «Хрустального» его хотелось сохранить, чтобы не скатиться в обычный детектив, а все же подняться до мощной психологической драмы.
По опросу российских кинокритиков «Хрустальный» вошел в топ-3 лучших российских сериалов прошлого года. Интересно, во время съемок вы ожидали, что эта история может обрести такой успех?
Актеру тяжело прогнозировать общий успех. Все же трудно предположить, как в итоге монтажно соберут ту или иную сцену, какую музыку подложат и так далее. Моя главная затрата — это сделать свою работу именно на максимуме в моменте, когда мы снимаем — здесь и сейчас. А последующая реакция зрителей, конечно, важна, но от того, что о тебе скажут: «Он прекрасен» — ничего не изменится. Подобное действует, когда тебе двадцать лет, а не 37, когда сам о себе знаешь уже довольно много.
Другими словами, самоедство и самокритику никто не отменял?
А это и есть та энергия откуда берется все актерское. Как только ты доволен, счастлив и благополучен, то в роль, подобной моей в «Хрустальном», вообще невозможно заходить.
Но у вас получилось зайти и еще как... Что все же привнесли от себя? Пришлось чем-то жертвовать?
Это роль абсолютно сделанная, это не «я в предлагаемых обстоятельствах». Я придумал, как этот московский следователь ходит, как разговаривает, как смотрит, как курит и тому подобное. Это как собранный персонаж в «Лего» или созданный герой в компьютерной игре. Кстати, мной был отвоеван и внешний вид моего героя — изначально предполагались грубые ботинки и костюм или свитер и штаны, а в итоге он более естественный — джинсы, футболки и рубашки. Сам я парень, склонный к полноте, такой немножко кровь с молоком, но для роли сбросил немного вес, хотя и не так масштабно, как хотелось бы. Для этого элементарно не было времени. Визуально мне хотелось показать отличия братьев (в роли второго следователя снимался актер Николай Шрайбер — Прим. «СтарХита») и внешне: мой герой на фоне массивного Коли должен был смотреться худее, субтильнее. Плюс, я сам по себе человек конфликтный острый, довольно эмоциональный, жесткий. А мне нужно было достать из себя слабость. Поэтому герой придуманный, но он в том числе и я, просто его черты были спрятаны во мне крайне глубоко...
Какие это черты, помимо упомянутой слабости?
Если я играю большую главную роль, мне важно, чтобы я там был либо с чем-то крайне не согласен, либо находил точки соприкосновения. В сценарии была заложена классная идея, что в каждом из нас всегда есть два я. И в какой-то момент мы можем позволить себе глупую, страшную или крамольную мысль. Следом ее тут же завязываем узлом и забываем, а кто-то это дело отпускает и идет дальше. Тогда и начинаются ужасы жизни. И я полностью согласен, что в каждом из нас есть эти двое: один водит детей в школу, а другой хочет все это расколошматить к чертям. Во мне это точно есть. И спрятанное глубоко — это внутренние переживания и страхи. Эта роль потребовала быть максимально искренним, необходимо было достать из себя всю трогательность, всю нежность, как и всю неуверенность.
Читали ужасные досье перед входом в образ «охотника на маньяков»?
Про маньяков разных, конечно, я почитал. Но больше в этом смысле забирал из собственных детских воспоминаний. Скажем, как мама в какие-то периоды нас переставала выпускать на улицу, появлялись какие-то объявления на улицах, как приходили в школу из милиции и нам напоминали про бдительность, учитывая «опасных людей». Тогда это казалось игрой, баловством, и не имело на нас особого влияния, но от историй, которые тебя окружают никуда не деться, а некоторые из них незабываемы по своему ужасу.
«Хрустальный» откровенно говорит со зрителями о насилии в семье и ее последствиях для ребенка. И выходит сериал на Первом сразу после утверждения Думой поправок в Уголовный кодекс РФ в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних...
Как отец двух дочерей, я в этом смысле категоричен и наиболее жестко настроен. У меня не хватает ни толерантности, ни моего гуманитарного образования для хоть какого-то снисхождения: как я понимаю, пожизненное наказание за подобное преступление грозит за его повторное совершение, жаль, что не за первое же. И я солидарен со своим героем в «Хрустальном», который говорит: «Хочешь сберечь ребенка — просто будь рядом».
Но ваша профессия не подразумевает частого нахождения рядом с детьми. Как тогда соответствовать упомянутой фразе?
Когда девочки появились, то я сразу сказал себе: «Ну вот, это главное, что у тебя есть». То есть не карьера и профессия, а именно они. И я крайне вовлечен в их жизнь, то есть всегда знаю где они, с кем они и так далее. Словом, я отец, который полноценно участвует в жизни детей. Если я на съемках, то это всегда видеосозвоны. Кстати, «Хрустальный» снимали два месяца в городе Шахты, но с дочками я виделся. Они приезжали в Ростов, где мы проводили вместе мои редкие выходные на этих съемках.
В Сети появилась информация, что вы отказались от участия во втором сезоне сериала. Если это правда, то почему?
Это некорректная информация. Официального предложения мне не было. Были какие-то шутки в коридорах еще во время съемок, но, по мне, это законченная история, это наше высказывание и не хочется из этого делать какую-то мыльную историю. Но если есть второй сезон, написанный именно Олегом Маловичко, то для начала его нужно прочитать, обсудить, и, как и говорил, получить само предложение.