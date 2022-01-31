Экс-подружка Тимати показала голые фото до и после пластики груди

Модель Екатерина Сафарова получила широкую популярность благодаря роману с рэпером Тимати, став финалисткой шоу «Холостяк». Более того, расставание с Тимуром лишь подогрело к ней интерес общественности.

Девушка стала публиковать довольно откровенные фото и видео, демонстрируя тем самым свое идеальное тело. Модель не скрывает, что не всегда могла похвастаться таким округлыми формами. Так, изначально у нее была небольшого размера грудь. Девушка даже ходила без лифчика и не пыталась скрывать этот факт правильно подобранным нижнем бельем.

Екатерина отметила, что до пластики у нее была довольно гармоничная фигура, но размер груди, по ее мнению, не соответствовать основным параметрам тела. К решению проблемы в некоторой мере ее подтолкнул пример мамы и сестры, которых природа наградила большим размером бюста. «Я не знаю точной причины, но связываю это с походами на художественную гимнастику. Я много лет отдала этому спорту и не видела там ни одной девочки с большой грудью. На разных форумах писали, что некоторые упражнения мешают нормальному росту груди», – поделилась модель.

В результате она решилась на пластическую операцию. Хирурга она нашла благодаря сестре, которая решила сделать пластику груди после рождения ребенка. Увидев результаты его работы, Сафарова пошла на консультацию не раздумывая.

ФОТО: Инстаграм

Операция, по ее словам, прошла всего за полчаса, и первым делом, как пришла в себя от наркоза, Екатерина потрогала грудь со словами «у меня есть сиськи».

Инстаграм В сторис Instagram модель свои откровения сопроводила не менее откровенным фото с голой грудью.

Кроме того, она показала своим подписчикам результат до и после операции, чтобы было с чем сравнить.