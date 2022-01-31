Экс-подружка Тимати показала голые фото до и после пластики груди
Модель Екатерина Сафарова призналась в пластике груди, а также поделилась подробностями операции, пишет Topnews.
Модель Екатерина Сафарова призналась в пластике груди, а также поделилась подробностями операции, пишет Topnews.
Девушка стала публиковать довольно откровенные фото и видео, демонстрируя тем самым свое идеальное тело. Модель не скрывает, что не всегда могла похвастаться таким округлыми формами. Так, изначально у нее была небольшого размера грудь. Девушка даже ходила без лифчика и не пыталась скрывать этот факт правильно подобранным нижнем бельем.
В результате она решилась на пластическую операцию. Хирурга она нашла благодаря сестре, которая решила сделать пластику груди после рождения ребенка. Увидев результаты его работы, Сафарова пошла на консультацию не раздумывая.
Операция, по ее словам, прошла всего за полчаса, и первым делом, как пришла в себя от наркоза, Екатерина потрогала грудь со словами «у меня есть сиськи».
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Кроме того, она показала своим подписчикам результат до и после операции, чтобы было с чем сравнить.
Отметим, что судя по последним сторис девушка наконец-то переехала в новую квартиру, отпраздновав новоселье.