Умер известный сценарист и режиссер Виктор Мережко

Дочь кинодеятеля Мария уточнила, что причиной смерти стали осложнения после коронавируса. По ее словам, режиссер заболел в декабре и плохо переносил заболевание. На КТ 10 января выяснилось, что одно легкое Мережко поражено на 90 процентов, а второе — на 95 процентов. После этого его положили в реанимацию.

Врачи смогли стабилизировать состояние артиста и частично очистить легкие. Однако позднее у режиссера появились осложнения, ему провели операцию, через неделю он умер. При этом в день смерти он «кричал, что устал болеть, и умолял его перевести его в обычную палату из реанимации». Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве рядом с женой.

Мережко — автор сценария таких фильмов, как «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Курочка-ряба», а также сериалов «Провинциалы» и «Сонька — Золотая Ручка».

Помимо этого, он был сценаристом мультфильмов «Василиса Прекрасная», «Премудрый Пескарь», «Волчище — серый хвостище», «Медведь — липовая нога» и «Приключения пингвиненка Лоло».