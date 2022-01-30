В Португалии на эстонскую яхту напали акулы и откусили кусок руля
Эстонцы все больше покупают небольшие яхты, моторные лодки и катера. Но неизбежным последствием является то, что число аварий на воде также увеличивается, пишет lemmik.postimees.ee.
Эстонцы все больше покупают небольшие яхты, моторные лодки и катера. Но неизбежным последствием является то, что число аварий на воде также увеличивается, пишет lemmik.postimees.ee.
Самое крупное повреждение яхты в прошлом году произошло осенью, когда в страховую компанию Egro поступило сообщение о том, что две акулы напали на эстонскую яхту у берегов Португалии, откусив кусок рулевого щита. «Большой удачей было то, что они не сломали весь рулевой щит, потому что без руля яхта стала бы неуправляемой, а это могло бы иметь серьезные последствия», — говорит Эрко Макиенко, начальник отдела материального ущерба Ergo.
Откусив кусок рулевого щита, акулы вышли на поверхность со своей добычей, что видно на сопроводительном снимке. Сумма ущерба составила более 10 000 евро, которые возместила страховая компания. «К счастью, акулы редко встречаются в эстонских водах и, как правило, не нападают на суда. В то же время столкновения с камнями и плавающими в воде предметами — повседневные явления в период навигации. Вокруг эстонских архипелагов и в бухтах море мелкое, расположение скал каждую зиму меняется, и не заметить опасность очень легко», — рассказал Макиенко.
Однако самый большой ущерб, котрый покрыла страховая компания Ergo в прошлом году, составил 260 000 евро, когда совершенно новая яхта столкнулась с затонувшим в воде неизвестным предметом, после чего восстановить транспортное средство было уже технически невозможно.