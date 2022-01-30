В Португалии на эстонскую яхту напали акулы и откусили кусок руля

Самое крупное повреждение яхты в прошлом году произошло осенью, когда в страховую компанию Egro поступило сообщение о том, что две акулы напали на эстонскую яхту у берегов Португалии, откусив кусок рулевого щита. «Большой удачей было то, что они не сломали весь рулевой щит, потому что без руля яхта стала бы неуправляемой, а это могло бы иметь серьезные последствия», — говорит Эрко Макиенко, начальник отдела материального ущерба Ergo.

Откусив кусок рулевого щита, акулы вышли на поверхность со своей добычей, что видно на сопроводительном снимке. Сумма ущерба составила более 10 000 евро, которые возместила страховая компания. «К счастью, акулы редко встречаются в эстонских водах и, как правило, не нападают на суда. В то же время столкновения с камнями и плавающими в воде предметами — повседневные явления в период навигации. Вокруг эстонских архипелагов и в бухтах море мелкое, расположение скал каждую зиму меняется, и не заметить опасность очень легко», — рассказал Макиенко.

Поврежденная часть яхты ФОТО: личный архив