Как выглядели мужчины из российского шоу-бизнеса до пластики
Под светом софитов казаться привлекательнее стремятся не только девушки. Кого из представителей сильного пола уличили в любви к хирургии, — в подборке «Лайф».
Под светом софитов казаться привлекательнее стремятся не только девушки. Кого из представителей сильного пола уличили в любви к хирургии, — в подборке «Лайф».
Дима Билан
Победитель Евровидения-2008 Дима Билан своей знойной внешностью вскружил голову не одной поклоннице. Пронзительный взгляд обворожительных карих глаз, острые скулы, спортивная фигура — казалось, парню достались идеальные параметры. Однако кое-что изменить артисту всё же пришлось — характерный нос с горбинкой, который придавал лицу ещё больше выразительности. По словам Билана, он сломал нос ещё в школе, когда пытался впечатлить одноклассницу и неудачно исполнил трюк.
Впоследствии из-за травмы появились проблемы с дыханием, что мешало вокалисту петь, и звезде пришлось лечь под нож. "Я бы никогда не пошёл на операцию, если бы это не было необходимостью. Я считаю, что человек должен оставаться таким, каким его создаёт Бог, ведь это естественный процесс. Но я никогда не стану осуждать тех, кто обращается за помощью к пластическим хирургам", — рассказывал тогда звёздный красавчик.
Александр Ревва
Резидент Comedy Club Александр Ревва в последнее время поражает поклонников изменившейся внешностью. Фанаты отмечают, что черты лица юмориста стали изящнее, морщины разгладились, а нос приобрёл более утончённую форму. Пластический хирург Тимур Хайдаров предположил, что трансформация артиста произошла не только благодаря более тщательному уходу за собой, но и за счёт хирургических вмешательств. По мнению специалиста, Ревва мог скорректировать нос (ринопластика), веки (блефаропластика) и прибегнуть к инъекциям ботокса.
Павел Прилучный
Выдающейся чертой внешности звезды "Закрытой школы" Павла Прилучного были его уши, которые якобы доставляли артисту немало хлопот. В Сети можно найти упоминания о том, что актёр ещё в 2012 году решил исправить свою особенность и сделал отопластику. При этом в последнее время поклонники начали отмечать, что у их любимчика снова стали торчать уши.
Валерий Леонтьев
Популярный российский певец Валерий Леонтьев удивляет фанатов не только яркими сценическими образами, но и внешними метаморфозами. По мнению пластического хирурга Владимира Плахотина, артист сделал блефаропластику, подтяжку верхней губы (булхорн) и инъекции в губы, подтяжку лица. Леонтьев, как предполагает специалист, испробовал на себе филлеры и эндоскопический лифтинг — линия его бровей стала выше.
Сергей Зверев
Если взглянуть на старые фото Сергея Зверева, кажется, что это совсем другой человек. Первую операцию — ринопластику — стилист сделал ещё в 1995 году. "Я попал в страшную аварию, поэтому мне пришлось сделать пластику носа. Операция была сделана по медицинским показаниям", — отмечал артист. Но после остановиться Сергей, похоже, уже не смог. По словам пластического хирурга Мадины Байрамуковой, шоумен удалил комочки Биша, снова сделал ринопластику и, вероятно, эндоскопическую подтяжку лица. Также не обошлось без коррекции губ и контура лица.