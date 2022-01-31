Почему звезды уродуют себя пластикой? Психолог об операциях Малиновской, Вертинской и Алентовой

Мы говорим, что нет предела совершенству, но как же тогда остановиться в погоне за призрачной «абсолютной» красотой? Звезды шоу-бизнеса порой переходят все границы, стремясь вылепить из себя идеал. Эксперименты с хирургией зачастую заканчиваются потерей естественной мимики и узнаваемых черт лица, а вовсе не приближением к мифическому эталону или избавлением от ненавистных морщин, пишет «Стархит».

Но не будем спешить с критикой, а лучше выясним, какие глубинные причины толкают знаменитостей на череду пластических операций. Поможет нам в этом, как всегда, гештальт-терапевт и психолог шестого сезона проекта «Пацанки» Любовь Розенберг.

«Хирургическая» зависимость

После первого укола в губу Маше пришлось делать операцию: затвердевший силикон вырезали кусками

Маша Малиновская делала пластику как из необходимости, — после неудачных операций на груди и укола «промышленного» силикона в губы — так и просто в попытках улучшить фигуру и омолодить лицо. При этом телеведущая открыто признавала причину своих действий.

«Мне всегда нужны доказательства любви, поскольку я человек неуверенный и довольно закомплексованный. Дураку понятно, что не будет делать столько пластических операций женщина, которая в себе уверена и считает себя самой красивой во Вселенной. Поэтому с мужчинами во время какой-то крупной ссоры я ухожу. Я это делаю, чтобы понять, побежит ли он за мной. Во всех своих отношениях я исполняла этот номер. Наверное, это из детства. Меня как-то недолюбили родители. Я никогда не считала себя красивой девочкой», — отмечала звезда в шоу «Люсьен, дай сказать!»

Развод родителей, многолетний перерыв в общении с папой, изнасилование в 17, муж-абьюзер, толкнувший Машу на аборт — все это предшествовало карьере блондинки на ТВ. Ну а потом она попала в мир шоу-бизнеса, где как раз началась мода на уколы гиалуронки в губы и большой бюст...

Последние 20 лет Малиновская ведет борьбу с лишним весом и другими недостатками

Из-за звездной болезни Малиновская потеряла работу на МУЗ-ТВ и в дальнейшем трудилась диджеем, певицей и ведущей шоу «Соблазны». В ее жизни было еще несколько романов с бизнесменами, от одного из которых на свет появился сын Мирон. Маша стала матерью-одиночкой, что не остановило ее в погоне за идеалами красоты: новые подтяжки, блефаропластика, ринопластика, набор веса, чередующийся с похудением посредством вредных тайских таблеток. Блондинку подозревали в наркозависимости, что она категорически отрицала. А вот свое одиночество знаменитость наоборот афишировала: не так давно она призналась, что одинока, а секс у нее в последний раз был в 2003-м.

Если в какой-то зависимости нашу героиню и можно обвинить на 100 процентов, так это в хирургической. Правда ли, что пластика вызывает привыкание и бывает трудно остановиться, делая одну операцию за другой?