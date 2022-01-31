Почему звезды уродуют себя пластикой? Психолог об операциях Малиновской, Вертинской и Алентовой

Все начинается с невинного увеличения губ, следом — груди, затем хочется чуть уменьшить нос и подтянуть овал лица. Ну а потом женщины сами не замечают, как полностью меняют внешность. Виноваты тренды или же дело в бесконечном самокопании?
Мы говорим, что нет предела совершенству, но как же тогда остановиться в погоне за призрачной «абсолютной» красотой? Звезды шоу-бизнеса порой переходят все границы, стремясь вылепить из себя идеал. Эксперименты с хирургией зачастую заканчиваются потерей естественной мимики и узнаваемых черт лица, а вовсе не приближением к мифическому эталону или избавлением от ненавистных морщин, пишет «Стархит».
Но не будем спешить с критикой, а лучше выясним, какие глубинные причины толкают знаменитостей на череду пластических операций. Поможет нам в этом, как всегда, гештальт-терапевт и психолог шестого сезона проекта «Пацанки» Любовь Розенберг.
«Хирургическая» зависимость
Маша Малиновская делала пластику как из необходимости, — после неудачных операций на груди и укола «промышленного» силикона в губы — так и просто в попытках улучшить фигуру и омолодить лицо. При этом телеведущая открыто признавала причину своих действий.
«Мне всегда нужны доказательства любви, поскольку я человек неуверенный и довольно закомплексованный. Дураку понятно, что не будет делать столько пластических операций женщина, которая в себе уверена и считает себя самой красивой во Вселенной. Поэтому с мужчинами во время какой-то крупной ссоры я ухожу. Я это делаю, чтобы понять, побежит ли он за мной. Во всех своих отношениях я исполняла этот номер. Наверное, это из детства. Меня как-то недолюбили родители. Я никогда не считала себя красивой девочкой», — отмечала звезда в шоу «Люсьен, дай сказать!»
Развод родителей, многолетний перерыв в общении с папой, изнасилование в 17, муж-абьюзер, толкнувший Машу на аборт — все это предшествовало карьере блондинки на ТВ. Ну а потом она попала в мир шоу-бизнеса, где как раз началась мода на уколы гиалуронки в губы и большой бюст...
Из-за звездной болезни Малиновская потеряла работу на МУЗ-ТВ и в дальнейшем трудилась диджеем, певицей и ведущей шоу «Соблазны». В ее жизни было еще несколько романов с бизнесменами, от одного из которых на свет появился сын Мирон. Маша стала матерью-одиночкой, что не остановило ее в погоне за идеалами красоты: новые подтяжки, блефаропластика, ринопластика, набор веса, чередующийся с похудением посредством вредных тайских таблеток. Блондинку подозревали в наркозависимости, что она категорически отрицала. А вот свое одиночество знаменитость наоборот афишировала: не так давно она призналась, что одинока, а секс у нее в последний раз был в 2003-м.
Если в какой-то зависимости нашу героиню и можно обвинить на 100 процентов, так это в хирургической. Правда ли, что пластика вызывает привыкание и бывает трудно остановиться, делая одну операцию за другой?
«Пластика вызывает привыкание, но не только потому, что любая привычка закрепляется и становится необходимостью, а потому, что, изменив внешность, недовольство собой остается и несчастья с бедами никуда не уходят. Изменив только внешность, без проработки с психологом причин, приведших к низкой самооценке, приходится постоянно искать виноватого во всех неудачах в зеркале», — подчеркнула Любовь Розенберг.
Корни проблемы
В феврале Вере Алентовой исполняется 80, но она до сих пор появляется в кино. С учетом того, что в жизни актрисы был лишь один брак, закончившийся со смертью Владимира Меньшова в прошлом году, мы вряд ли можем сказать, что на пластику артистка решилась из-за любовных разочарований. Скорее, дело в статусе и карьере, заставляющих Веру Валентиновну гнаться за молодостью. Так, хирурги-эксперты насчитали десятки операций, проанализировав фото звезды последних лет. К сожалению, женщина утратила подвижность левого века и черты лица, делающие ее индивидуальностью.
Совсем иная история у Деми Мур. В 16 брюнетка пережила предательство матери-алкоголички: за 500 долларов женщина позволила знакомому надругаться над дочерью. Деми ушла из дома, а через два года вышла замуж за рок-музыканта, подарившего ей фамилию, под которой она прославилась. Потом были браки с Брюсом Уиллисом и Эштоном Кутчером, причем последний постоянно изменял актрисе. К тому же звезда пережила выкидыш, после чего пристрастилась к спиртному.
Поначалу Деми была аккуратна с уколами красоты и пластикой: сделала грудь после родов, своевременно обращалась к врачам по поводу подтяжки лица. Шокировала общественность она лишь в начале прошлого года, когда появилась на показе с глубоко прорезанными скулами, из-за чего напоминала рыбку. В дальнейшем Мур предстала перед публикой без жутких щек, так что поклонники гадали: то ли все исправило новое хирургическое вмешательство, то ли ранее виновата была ошибка гримеров.
Травмы после боксерских спаррингов и неудачная пластика изуродовали Микки Рурка, уколы красоты изменили до неузнаваемости внешность Юли Волковой из «Тату», а в Анастасии Вертинской уже невозможно разглядеть девушку, сыгравшую когда-то Ассоль. Таких последствий хирургии много, но в чем же первопричины?
«Причин всегда много, но в общем их можно разделить на две категории. Во-первых, вмешательство пластических хирургов по медицинским показаниям, когда есть последствия травм, медицинских операций, врожденная аномалия тела и асимметрия, птоз лицевых мышц и так далее. Вторая категория намного обширнее, но это психологический аспект: дисморфофобия как непринятие собственной внешности; последствия эмоциональных травм, перенос чувств на тело; сублимация как способ избежать душевной боли, заменив ее стремлением к физическому совершенству», — перечисляла Любовь Анатольевна.
Порой на пластику может толкнуть и погоня за трендами. «Безусловно, индустрия моды и современные требования к внешности во всем мире сейчас приведены к единым стандартам. Красота рассматривается как один из критериев успешности в жизни. В некоторых уголках Азии и странах Латинской Америки пластические операции внесены в перечень услуг, оплачиваемых по обязательному полису медицинского страхования, т.е. за счет государства», — добавила психолог.
Но верно ли рассуждать, что Малиновская пошла на пластику из-за низкой самооценки, Вертинская и Алентова — из-за погони за молодостью, а Деми Мур — из-за психологических травм юности и предательства мужчин?
«Машу Малиновскую можно назвать даже некой законодательницей моды в пластике лица. Но в ней, как и в Деми Мур, я также вижу непроработанные психологические травмы, доставшиеся им в жизни. Туда добавилась и гламурная жизнь не всегда тихих и счастливых людей шоу-бизнеса. Пройти испытание известностью и властью может далеко не каждый, но и потерять ее кажется невыносимым! Люди готовы делать все новые и новые операции, чтобы еще хоть ненадолго остаться в обойме, быть востребованными. Это в первую очередь касается людей из актерской среды. Вера Алентова, Анастасия Вертинская и много других бывших первых красавиц — яркое тому подтверждение», — заключила наш эксперт.
Как принять себя
Физиогномисты говорят, что конкретные изменения внешности свидетельствуют о различных комплексах: скулы отвечают за властность и строгость, блефаропластика равна недовольству своим взглядом на мир, ну а подтяжка — попытке забыть о прошлом.
«Любой физиогномист скажет, что черты лица формируют в человеке определенные поведенческие характеристики. Пластические операции будут не так явно влиять на психологический портрет, как врожденные формы, но некоторые изменения имеют место быть», — пояснила гештальт-терапевт.
Так можно ли научиться принимать себя и решить проблему без хирургии, если вы крайне недовольны собой? «Я сторонница эстетической медицины, — отметила Любовь Анатольевна. — И правда, современные женщины выглядят моложе благодаря достижениям косметологии и хороший тон — хотя бы один раз в месяц посещать своего специалиста. Замечательно, когда человек обращается к пластическому хирургу, чтобы исправить какую-то слишком выдающуюся часть лица, и результат операции делает его счастливым, избавляет от насмешек и издевательств».
Однако психолог шестого сезона проекта «Пацанки» не упустила важную деталь: во всем есть норма, допустимые рамки. «Вы никогда не догадаетесь, что человек ставит филеры, делает инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, когда соблюдены допустимые дозы, и объем вколотого препарата не меняет пропорции лица. Любить себя таким, каким родился, конечно, здорово, но можно остаться самим собой, ухаживая за своей внешностью.
Нужно прорабатывать эмоциональные травмы со специалистом и самостоятельно. Стараться избегать крайностей, когда неухоженный человек непонятных размеров убеждает всех, что главное — Душа, а не внешность. Или другая крайность — когда человек с кукольной внешностью открывает рот, и ты понимаешь, что этот диссонанс выдержать невозможно. Вспомните классика — «В человеке все должно быть прекрасно….» — подытожила Любовь Розенберг.