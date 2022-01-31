С любимыми не расставайтесь: почему Леонид Куравлев стал затворником после смерти жены

Снимай вора!

Трижды Куравлев перевоплощался в вора на экране

По стечению обстоятельств три раза Леонид Куравлев играл воров: Шуру Балаганова в «Золотом теленке», Копченого в картине «Место встречи изменить нельзя» и Жоржа Милославского в комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Информация о кинопробах на «Жоржика» пришла телеграммой в Сухуми, где Куравлев снимался в фильме «Робинзон Крузо» Станислава Говорухина. Леонид Вячеславович всегда любил творчество Михаила Булгакова, по мотивам пьесы которого «Иван Васильевич» было решено поставить картину. Он вымолил у Говорухина один день на кастинг и прошел его с блеском.

В этом фильме Гайдая как нигде проявился дар импровизации актера. В сцене, когда Милославский грабил квартиру Шпака, он должен был говорить: «Храните деньги в сберегательной кассе». Куравлев попросил у режиссера разрешения добавить «отсебятину»: «Если они у вас, конечно, есть!». Также он придумал появиться в кадре с пачкой любимых сигарет Леонида Иовича. Ну а на ручке, которую Милославский вручает послу, на самом деле была нарисована обнаженная девушка. Ее, естественно, вырезали из кадра.

Крепкая семья и горечь потери

Актер женился на Нине Васильевне в 1960 году

Как и в творчестве, в семейной жизни без случая тоже не обошлось. Будущую жену Нину Куравлев встретил на катке. Хрупкая девчонка бесстрашно рассекала коньками лед, и Леонид сразу узнал в ней свою судьбу. Тогда он учился в девятом классе, она — в седьмом. К окончанию школы Куравлев предложил Нине дружбу. Они гуляли, ходили в кино, а после получения актером диплома ВГИКа в 1960 году — поженились. Молодая супруга была для артиста музой, но не забывала и о собственной профессии — работала учителем английского языка, а впоследствии стала директором школы. В крепкой семье родилась дочь Катя, а через 15 лет — сын, которого Леонид Вячеславович назвал в честь Шукшина Василием.

Будучи педагогом, Нина Васильевна «воспитывала» и мужа, ведь актеры до конца жизни в душе остаются детьми. В то же время она была веселым и жизнерадостным человеком, вкусно готовила, умела поднять родным настроение даже в самую тяжелую минуту. «Моя жена была очень красивой, невероятной. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще», — отмечал звезда кино.