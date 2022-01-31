С любимыми не расставайтесь: почему Леонид Куравлев стал затворником после смерти жены

Артист давно не появлялся на публике, а в кино не снимался с 2015-го. Причина столь закрытого образа жизни — уход верной супруги, с которой Леонид Куравлев провел более 50 лет. Без Нины Васильевны актер буквально угасал на глазах, но кто мог подумать, что дни он закончит в хосписе?
Все мы любим обаятельных негодяев, созданных Леонидом Куравлевым на экране — квартирного вора Жоржа Милославского, жулика Шуру Балаганова, легкомысленного повесу Володьку Завитушкина, слесаря Афанасия. «Афоня, гони рубль!» — кричали ему в спину прохожие на улице после выхода знаменитого фильма. Но ведь страна могла и не узнать своего героя, пишет «Стархит».
Парень из простой московской семьи чудесным образом оказался во ВГИКе, а затем — на экранах телевизоров: словно его вела невидимая рука, открывающая нужные двери. Фортуна будто говорила ему после всех неудач: «Нет, ты у меня будешь актером, будешь!» А иногда и вовсе мистические обстоятельства сопутствовали этому самобытному таланту.
Как Куравлев превратился в баловня судьбы? Почему в 2012-м удача отвернулась от него, а смерть — забрала самое дорогое? И наконец — как на закате жизни прославленный актер очутился в пансионате для пожилых, а после — в хосписе? 30 января 85-летний артист скончался после перенесенного коронавируса, и в этот траурный день мы рассказываем про его главные роли и величайшие потери.
Шутка сестры
Конец печально известных 30-х годов прошлого века. Тогда, во время сталинских репрессий, как писал Булгаков, «люди начали бесследно исчезать». Исключением не стала и семья Леонида Куравлева. Его маму Валентину Дмитриевну, дамского парикмахера, осудили по ложному обвинению и отправили в ссылку — сначала в Караганду, а затем в поселок Зашеек Мурманской области. Сюда, в Заполярье, женщина в 1948-м «выписала» своего сына Леню. Жили они в бараке, в голоде и холоде. Но смена обстановки, суровое дыхание тундры, поиски брошенного оружия будили творческие порывы. Парень с друзьями начал играть в любительских спектаклях в поселковом клубе.
Вскоре семья вернулась в Москву. Учеба в столичной школе давалась нелегко, особенно провальными для Куравлева были точные науки — математика, физика, химия. При словах «синус» и «косинус» он мог упасть в обморок. Двоюродная сестра, пожалев Леню, пошутила: «Иди во ВГИК, там нет математики. Прочитаешь какую-нибудь басню Крылова…»
Юмора юноша не понял и действительно решил поступать учиться на актера. Правда, к выбору басни подошел более серьезно: прочел на вступительном экзамене не заезженную «Ворону и лисицу», а «Слона в случае». Однако случай сразу не вышел, и во ВГИК Леонид попал только со второй попытки в 1955 году, на курс Бориса Бибикова. Родные были в недоумении, они своеобразно оценивали поступок молодого человека: «У Куравлевых один сын, и тот — чокнутый!»
Во время учебы выяснилось, что будущий актер, тогда — бедный, скромный студент — страдает страшной зажатостью, как говорится, «сапожник без сапог». Из-за этого Бибиков поставил ему двойку по специальности и чуть было не отчислил со второго курса. И опять в судьбу Куравлева вмешался случай — друг, тоже готовящийся к исключению, сходил домой к Борису Владимировичу и упросил дать второй шанс. Тогда Бибиков решил оставить в институте и Куравлева — по справедливости.
А потом состоялось судьбоносное знакомство: Леонид Куравлев встретил в вестибюле ВГИКа Василия Шукшина. Гимнастерка и сапоги Шукшина смутили Куравлева — он решил, что это великовозрастный студент. В какой-то степени так оно и было, ведь режиссер учился в том же вузе.
Через некоторое время ассистентка Василия Макаровича по кадрам вспомнила о Леониде Куравлеве, когда в дипломную работу Шукшина «Из Лебяжьего сообщают» понадобился актер. Василий Шукшин узнал в молодом Лене того самого парня, образ которого вынашивал ночами, — простого, открытого, доброго, выросшего в бедности, но не сломленного этим и не обиженного на жизнь. И сценарий следующего фильма режиссер написал именно под него.
Шукшина отговаривали снимать в своей первой большой картине «Живет такой парень» начинающего актера, просили повременить со съемками из-за дождливой погоды в Москве. Но — опять мистика! — Василий Макарович вдруг решил воплотить свою киноидею на Родине. Алтай встретил друзей теплым бабьим летом, и дебют состоялся.
Много после этого было ролей у Леонида Куравлева — он снимался и у Гайдая, и у Данелии, и у Швейцера, и у Говорухина. Но лучшим своим воплощением актер до сих пор считает Пашку Колокольникова — ведь именно тогда, на площадке с Шукшиным, он сыграл самого себя.
Аура Гоголя
В настоящий круговорот мистических событий Куравлев был вовлечен во время съемок фильма «Вий». Эту картину воплощали в жизнь студенты Высших режиссерских курсов Союза кинематографистов СССР Константин Ершов и Георгий Кропачев.
Странности начались почти сразу — актриса Светлана Завьялова, которую утвердили на роль Панночки, тяжело заболела, а потом и вовсе ушла из картины по настоянию мужа. Следующая претендентка, Жанна Болотова, почувствовала себя плохо во время проб. И только Наталья Варлей не испугалась проклятой роли. Николай Кутузов, игравший старую Ведьму, во время съемок стал увлекаться крепкими напитками. А вот Куравлев серьезно отнесся к своему персонажу и работе — именно он вытянул фильм, который стал лидером проката в 1968 году.
Часть съемок проходила на Украине, в деревянной церкви святого Георгия, построенной без единого гвоздя, и в Елецком монастыре Чернигова. На площадке колдовская атмосфера достигла пика, так что досталось и самим актерам. В одном из дублей из летающего гроба выпала Наталья Варлей, а Леонид Вячеславович подхватил ее. «Увидев, что она падает, я протянул руки, и туда-то Наташа и угодила», — вспоминал актер.
Тогда артист потянул спину, и работу пришлось отложить на неделю. Тем не менее он вспоминал о съемках с теплотой: «Я получил большое наслаждение. Это счастье — сняться в фильме по Гоголю. Я авторский текст много раз перечитывал и перечитываю. Аура мистики существует там. Она мне очень помогала как актеру».
Снимай вора!
По стечению обстоятельств три раза Леонид Куравлев играл воров: Шуру Балаганова в «Золотом теленке», Копченого в картине «Место встречи изменить нельзя» и Жоржа Милославского в комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
Информация о кинопробах на «Жоржика» пришла телеграммой в Сухуми, где Куравлев снимался в фильме «Робинзон Крузо» Станислава Говорухина. Леонид Вячеславович всегда любил творчество Михаила Булгакова, по мотивам пьесы которого «Иван Васильевич» было решено поставить картину. Он вымолил у Говорухина один день на кастинг и прошел его с блеском.
В этом фильме Гайдая как нигде проявился дар импровизации актера. В сцене, когда Милославский грабил квартиру Шпака, он должен был говорить: «Храните деньги в сберегательной кассе». Куравлев попросил у режиссера разрешения добавить «отсебятину»: «Если они у вас, конечно, есть!». Также он придумал появиться в кадре с пачкой любимых сигарет Леонида Иовича. Ну а на ручке, которую Милославский вручает послу, на самом деле была нарисована обнаженная девушка. Ее, естественно, вырезали из кадра.
Крепкая семья и горечь потери
Как и в творчестве, в семейной жизни без случая тоже не обошлось. Будущую жену Нину Куравлев встретил на катке. Хрупкая девчонка бесстрашно рассекала коньками лед, и Леонид сразу узнал в ней свою судьбу. Тогда он учился в девятом классе, она — в седьмом. К окончанию школы Куравлев предложил Нине дружбу. Они гуляли, ходили в кино, а после получения актером диплома ВГИКа в 1960 году — поженились. Молодая супруга была для артиста музой, но не забывала и о собственной профессии — работала учителем английского языка, а впоследствии стала директором школы. В крепкой семье родилась дочь Катя, а через 15 лет — сын, которого Леонид Вячеславович назвал в честь Шукшина Василием.
Будучи педагогом, Нина Васильевна «воспитывала» и мужа, ведь актеры до конца жизни в душе остаются детьми. В то же время она была веселым и жизнерадостным человеком, вкусно готовила, умела поднять родным настроение даже в самую тяжелую минуту. «Моя жена была очень красивой, невероятной. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще», — отмечал звезда кино.
К сожалению, по наследству от отца жене Куравлева передалось сердечное заболевание, и в 2012 году ее не стало. Леонид Вячеславович уверен, что виной всему — халатность врачей. «У нее было два инфаркта, чувствовала себя плохо. Мы пришли к врачу, молодой девушке, но она не обнаружила никаких осложнений. Сказала, что можно обойтись без операции. Спустя какое-то время пошли к другому специалисту, и он настоял на немедленной госпитализации. Было проведено хирургическое вмешательство, но оно уже не помогло», — сетовал артист в документальном фильме Первого канала «Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!»
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Дети Куравлева не пошли по стопам отца. Каждый из них выбрал свою дорогу: дочь Екатерина, попробовав себя в кинематографе, стала психотерапевтом, а сын Василий преподает в Российском университете дружбы народов и занимается бизнесом. У Леонида Вячеславовича подрастают трое внуков: Григорий, Федор и Степан.
Члены семьи оставались чуть ли не единственными людьми, с которыми актер поддерживал общение. После смерти жены Леонид Куравлев не выходил в свет и практически не снимался в кино — последнюю небольшую роль он сыграл в 2015-м в картине «Весь этот джем». Зато артист интересовался политикой и религией, отмечая, что черпает силы в общении с Богом.
Пансионат и хоспис
Новостей о жизни актера почти не поступало, а если информация и появлялась, то совсем не радостная. Так, несколько лет назад выяснилось, что легенда отечественного кино заранее озаботился вопросом собственных похорон: он выбрал место на Троекуровском кладбище рядом с могилой супруги. На гранитном надгробии выбили имя артиста золотыми буквами.
Поговаривали, артист просто не хотел обременять родных, поэтому заранее решил взять на себя неприятные хлопоты. Однако представлять, как Леонид Куравлев приходит возложить цветы на могилу жены и видит на памятнике свое имя, было неимоверно грустно.
По-настоящему печальные новости прогремели в начале января: накануне Рождества актера увезли в Коммунарку с признаками вирусной пневмонии. Как оказалось, скорая доставила артиста в реанимацию не из дома, где он жил с дочерью Екатериной, а из пансионата для пожилых людей «Идиллия». Учреждение, впрочем, относится к числу элитных, да и сотрудники заведения уверяли «СтарХит»: дети не пытались избавиться от Куравлева, а хотели помочь отцу вернуться к активной жизни, подтолкнуть к общению с другими людьми, вытащить из депрессии, съедавшей после смерти Нины Васильевны.
Наследники постоянно навещали папу в резиденции, а общение с другими жителями пансионата пошло звезде на пользу. Сотрудники подчеркивали, что артист сохранил непревзойденное чувство юмора: шутил и делал комплименты нянечкам. С радостью Куравлев встречал в стенах «Идиллии» и родных, хотя руководитель службы клиентского сервиса центра реабилитации Надежда Орлова, заявляла в эфире «Пусть говорят» о том, что актер поступил к ним в очень плохом состоянии, неумытый и неухоженный, в чем, по мнению Орловой, были виноваты дети знаменитости.
«Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела, он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел. Но жил с ней. Его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то», — признавалась Надежда.
21 января выяснилось, что врачам удалось стабилизировать состояние Леонида Вячеславовича, но у него оказалось тяжелое поражение мозга. Доктора уже ничем не могли помочь артисту, поэтому с неутешительными диагнозами «деменция смешанного типа» и «цереброваскулярная болезнь», при которой стремительно погибают нейроны головного мозга, Куравлева направили в хоспис. При этом сын Леонида Куравлева отмечал, что положительная динамика все же есть.
К сожалению, все надежды близких, коллег и поклонников на выздоровление актера рухнули утром 30 января. Союз кинематографистов РФ сообщил прессе печальную новость о смерти 85-летнего Леонида Куравлева. Источник из окружения артиста назвал причиной кончины звезды остановку сердца. И хотя многие говорят, что летальный исход был ожидаем из-за поражения мозга, нет сомнений, что первопричиной всех бед стала тоска Куравлева по любимой супруге, жить без которой он попросту не мог.