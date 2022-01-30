Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Известный российский астролог Тиана Атлас поясняет, когда лучше всего выходить на новую работу в 2022 году.
Известный российский астролог Тиана Атлас поясняет, когда лучше всего выходить на новую работу в 2022 году.
Карьерный вопрос, пожалуй, один из самых важных после семейного счастья, ведь для нас важна и социальная реализация и сколько мы зарабатываем. Астрология помогает понять, в какой период стоит подписывать трудовой договор, а когда, наоборот, не время активных действий. Очень важно исключить периоды ретроградных планет из персонального плана выхода на работу. Рассылать резюме и ходить на собеседования можно, а вот приступать к трудовым обязанностям крайне не рекомендуется. Дело в том, что далее либо сама работа может разонравиться, либо могут вскрыться какие-то нюансы, о которых изначально речи не было.
Сохраняйте себе периоды, в которые не стоит выходить на новую работу в 2022 году:
весь январь до 4 февраля; с 10 мая по 3 июня; с 10 сентября по 2 октября; с 30 октября и по 18 января 2023.
Всю первую половину года поддержка от счастливой планеты Юпитер будет у людей, занятых в творческих профессиях: музыка, живопись, дизайн. А также морские и речные путешествия, алкогольный бизнес и конечно, у медицинских работников.
Ниже перечислены дни, наиболее благоприятные для трудоустройства в 2022 году: