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Благоприятные дни для смены работы в 2022 году

Офис. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Известный российский астролог Тиана Атлас поясняет, когда лучше всего выходить на новую работу в 2022 году.

Карьерный вопрос, пожалуй, один из самых важных после семейного счастья, ведь для нас важна и социальная реализация и сколько мы зарабатываем. Астрология помогает понять, в какой период стоит подписывать трудовой договор, а когда, наоборот, не время активных действий. Очень важно исключить периоды ретроградных планет из персонального плана выхода на работу. Рассылать резюме и ходить на собеседования можно, а вот приступать к трудовым обязанностям крайне не рекомендуется. Дело в том, что далее либо сама работа может разонравиться, либо могут вскрыться какие-то нюансы, о которых изначально речи не было.

Сохраняйте себе периоды, в которые не стоит выходить на новую работу в 2022 году:

весь январь до 4 февраля; с 10 мая по 3 июня; с 10 сентября по 2 октября; с 30 октября и по 18 января 2023.

Всю первую половину года поддержка от счастливой планеты Юпитер будет у людей, занятых в творческих профессиях: музыка, живопись, дизайн. А также морские и речные путешествия, алкогольный бизнес и конечно, у медицинских работников.

Начиная с середины мая, удача в карьере будет у людей, занятых в сфере фитнеса, у военных, спасателей, экспертов по безопасности, хирургов и сотрудников МЧС. Это отличное время для старта своего бизнеса или регистрации ИП.

Ниже перечислены дни, наиболее благоприятные для трудоустройства в 2022 году:

  • Январь: нет таких дней;
  • Февраль: с 5 по 12 февраля;
  • Март: со 2 по 7 и с 28 по 30 марта;
  • Апрель: с 6 по 8, с 11 по 15, 27 и 28 апреля;
  • Май: нет таких дней;
  • Июнь: 23 и 24 июня;
  • Июль: с 9 по 11 июля;
  • Август: с 15 по 19 и 30, 31 августа;
  • Сентябрь-Декабрь: нет таких дней.
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