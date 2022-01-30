Самая богатая женщина России: «Хотеть машины, шубы и яхты уже не модно»

46-летняя Татьяна Бакальчук несколько лет назад основала популярный интернет-магазин Wildberries, в котором продается одежда, товары для обуви, дома и множество других полезных вещей. В пандемию ее бизнес расцвел, что дало возможность стать самой богатой женщиной в России. Forbes оценивает ее состояние в 13 миллиардов долларов. Ее часто спрашивают, что будет, если бизнес рухнет. «Если что-то «пойдет не так» и мне придется переехать на дачу к родителям выращивать картошку, я буду жалеть только о том, что не могу заниматься любимым делом, что у меня нет возможностей менять что-то к лучшему. О том, что не накупила квартир, домов и машин, горевать точно не стану», — признается бизнесву.

По ее словам, деньги она тратит на бытовые нужды, путешествия и образование детей, которых у нее семь. Больше всего ее заботит то, что любимой работы настолько много, что на не успевает проводить время с семьей. Недавно она взяла себе за правило ненадолго отключаться от звонков и электронной почты, и просто быть вместе с родными. «Мне кажется, хотеть машины, шубы и яхты уже не модно. Нормальные люди давно поняли, что это неочевидные ценности. Если раньше имущество воспринималось как вложение, актив, то сейчас оно просто поглощает кучу денег», — сказала Бакальчук в недавнем интервью.

Большую часть заработанных денег она вливает в бизнес, поэтому всегда удивляется, когда к ней приходят крупные банки и предлагают высокие проценты за то, чтобы она отдала миллионы им. «Ноя плохой клиент, поскольку у меня нет ничего, что я бы могла им делегировать. Они убеждают, что нужно класть деньги под проценты. Я отвечаю: «Мне это не интересно». Тогда начинаются аргументы про подушку безопасности для детей», — говорит Татьяна.