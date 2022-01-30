Назван неожиданный способ идеально разбить яйца

Блогер регулярно делится со своими подписчиками кулинарными лайфхаками и рассказывает, как сохранить кухню чистой во время приготовления блюд. В одном из недавних видео Хейс рассказал, как не допустить попадания яичной скорлупы в пищу, научившись правильно их разбивать.

Шеф-повар продемонстрировал два способа, верный и неправильный. В первом случае Хейс бросил сырое яйцо в тарелку, в результате чего оно разбилась на две ровные части, белок с желтком вытекли в тарелку, при этом в жидкость не попали кусочки скорлупы.