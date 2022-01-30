Назван неожиданный способ идеально разбить яйца
Шеф-повар, блогер и автор книги кулинарных рецептов Майк Хейс назвал рассказал о неожиданном, но удобном способе разбивать яйца. Он продемонстрировал его в своем TikTok.
Шеф-повар, блогер и автор книги кулинарных рецептов Майк Хейс назвал рассказал о неожиданном, но удобном способе разбивать яйца. Он продемонстрировал его в своем TikTok.
Блогер регулярно делится со своими подписчиками кулинарными лайфхаками и рассказывает, как сохранить кухню чистой во время приготовления блюд. В одном из недавних видео Хейс рассказал, как не допустить попадания яичной скорлупы в пищу, научившись правильно их разбивать.
Шеф-повар продемонстрировал два способа, верный и неправильный. В первом случае Хейс бросил сырое яйцо в тарелку, в результате чего оно разбилась на две ровные части, белок с желтком вытекли в тарелку, при этом в жидкость не попали кусочки скорлупы.
Затем блогер взял второе яйцо и ударил его об стол, прежде чем вылить его содержимое в тарелку. В этом случае, вполне ожидаемо, скорлупа трескается на мелкие кусочки, которые попадают в белок и желток.
@stoveandgarden #cookinghacks part… I LOST COUNT #cooking #food #cookingtips ♬ original sound - Stove Garden