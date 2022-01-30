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Эстонский астролог Кристина Иванова дала советы каждому знака Зодиака, как действовать в феврале, чтобы месяц стал удачным

Кристина Иванова. ФОТО: личный архив

Февраль обещает быть намного перспективнее января. Уже с первых чисел месяца мы увидим динамику в делах, которые, начиная с декабря прошлого года, предательски не радовали. Две важные планеты, Венера и Меркурий, перейдут из ретроградного движения в директное, и мы почувствуем свежий ветер перемен во многих областях жизни.

В первую неделю месяца еще не стоит торопиться подписывать важные документы, заключать контракты и совершать дорогие покупки. Терпеливо ждем, когда Меркурий разгонится и наступит время для амбициозных планов и смелых надежд.

С 9 по 28 февраля планеты выстраивают уникальную конфигурацию, обещая удачу смелым и предприимчивым. Речь идет о совершенно новых проектах, которые, вероятно, именно в это время начнут зарождаться или обсуждаться. Данная гармоничная конфигурация трех планет, Юпитера, Урана и Марса обещает устойчивый рост для многих идей. Главное - проявлять решительность, смелость и не бояться конкурировать. Особенно положительно период отразится на людях, чья сфера деятельности связана с рекламой, инфотехнологиями, спортивными мероприятиями или любыми видами физической активности, авиацией и стартапами.

С 10 февраля следует ожидать хороших новостей в делах сердечных. Соединение двух гендерных планет - Венеры и Марса в знаке Козерога - будут подталкивать к серьезным решениями даже самых сомневающихся. А тех, кто находится в любовном поиске, такое положение планет может обрадовать романтическими приключениями. Романы, начатые с 10 февраля по 20 марта, имеют шанс многое поменять в жизни.

Овен

Если на первом месте у вас будут дружеские связи и готовность абсолютно все вопросы урегулировать мирным путем, то февраль станет главным месяцем коммуникаций в этом году. Старайтесь не упускать шанс побыть в центре внимания. Знакомства, заведенные в начале года, могут оказаться полезными. Последние 10 дней месяца лучше провести в уединении. Обратите внимание на свое физическое и душевное состояние, это отличный период привести чувства в равновесие.

Удачные дни: 1-20, 22-25

Конфликтные дни: 21, 26, 27

Телец

Тельцы буквально ворвутся с разбегу в деловую и светскую жизнь. Второй месяц года будет для вас явно активнее первого, поэтому приготовьтесь к крупным ставкам. Период до 20-го февраля подходит для оформления важных документов и демонстрации деловой активности начальству и деловым партнерам. Не бойтесь быть заметнее, чем обычно. Это самое время похвастаться своими талантами и лучшими качествами.

Удачные дни: 1-4, 12-27

Конфликтные дни: 5

Близнецы

Близнецам надо срочно начать обучаться чему-то полезному. Знания и навыки, которые вы получите в этом месяце, обязательно расширят кругозор. Идеально уехать в далекое путешествие или хотя бы начать его планировать. С второй недели месяца ваш покровитель Меркурий перейдет в нормальное положение, надоевшие проблемы начнут решаться, а рабочая жизнь станет гораздо активнее.

Удачные дни: 1-3, 9

Конфликтные дни: 12-14, 22-26

Рак

Не самый простой месяц для Раков. Вам понадобится находчивость и умение выходить из кризисов. Какие-то из них вы будете создавать сами, а в какие-то вас будут активно втягивать. Февраль не создан для рисков, нарушений правил порядка и необдуманных шагов. Чем спокойнее вы проведете этот месяц, тем больше денег останется на вашем счету.

Удачные дни: 1-10, 20, 23, 26, 27

Конфликтные дни: 13-18, 21, 22, 25

Лев

Львов увлекут вопросы юриспруденции и партнерских отношений. Вы без конца будете пытаться сглаживать острые углы и в конце концов начнете получать удовольствия от своей артистичности. Февраль предоставит возможность изучить навык дипломатии и незамедлительно приступить к практике! С 12 по 15 февраля будет соблазн поддаться искушениям.

Удачные дни:7, 22, 25-28

Конфликтные дни: 1-6, 17

Дева

Девам придется потрудиться и на работе, и дома. В этом месяце вы будете решать много рутинных вопросов, кому-то давать советы и помогать там, где обычно справляются без вас. До 20-го числа полезно заниматься профилактикой здоровья, особенно если в этом есть необходимость. Последние 10 дней месяца подарят романтические встречи и знакомства.

Удачные дни: 1-4, 9

Конфликтные дни: 12-14, 22-26

Весы

Милые Весы, это один из самых гармоничных периодов в году. Февраль подарит вам приятные встречи, незабываемое общение с близкими, и ощущение внезапного праздника. Некоторых из вас ждет крупное семейное торжество, а кого-то даже прибавление в семействе. Неженатые и незамужние Весы будьте активнее, значимые знакомства не за горами!

Удачные дни: 1-4, 12-27

Конфликтные дни: 5

Скорпион

На первом месте для Скорпионов будут дела, связанные с темами недвижимости и семьи. Кто-то из вас будет переезжать, кто-то затеет ремонт, а кому-то достаточно будет выбросить из дома ненужные вещи. Финансовые вложения в этом месяце имеют долгосрочную перспективу. Последние десять дней месяца обещают приятные сюрпризы и дорогие покупки.

Удачные дни: 4, 9, 19, 27, 28

Конфликтные дни: 10-13

Стрелец

Стрельцы будут главными виртуозами коммуникации всего Зодиака. Приготовьтесь к информационным перегрузкам. Кроме того, вам придется присутствовать в нескольких местах одновременно. Отлично будут удаваться проекты, связанные с медиа или социальными сетями. Вам обязательно понравится динамичный ритм февраля, не забудьте извлечь пользу от количества новых контактов и новостей.

Удачные дни: 1-7, 9-28

Конфликтные дни: нет

Козерог

Внимание Ккозерогов будет сосредоточено на теме финансов. Самое время подумать о планах на предстоящий год, определив стратегию заработка. Новые проекты лучше начинать в марте, а обдумывать инвестиции в них лучше сейчас. Последняя неделя месяца будет щедра на полезные знакомства. Не упустите шанс завести нужные связи.

Удачные дни: 1-7, 10

Конфликтные дни: 22

Водолей

Дорогие Водолеи, февраль – один из важнейших месяцев в этом году, поэтому вам срочно нужно извлечь из него пользу. Почувствуйте веселый, авантюрный дух этого периода. Весна для вас начинается сейчас! После 10-го числа можете смело отправляться за покупками. Лучше, если это будут вещи, которые порадуют лично вас. Месяц удачен для публичных выступлений и новых проектов.

Удачные дни: 5-28

Конфликтные дни: 1

Рыбы

Рыбкам захочется побыть в одиночестве и максимально снизить контакты. Не отказывайте себе в удовольствии чуть-чуть оттолкнуться от суеты. Не исключено, что в этом месяце у вас появятся секреты или вы станете свидетелями чужих тайн. Далекое, медитативное путешествие в этот период подошло бы больше всего. Если уехать нет возможности, помогут долгие, пешие прогулки или уютные вечера в узком семейном кругу.

Удачные дни: 1-7, 14, 17-28

Конфликтные дни: 11

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