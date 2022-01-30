Эстонский астролог Кристина Иванова дала советы каждому знака Зодиака, как действовать в феврале, чтобы месяц стал удачным

В первую неделю месяца еще не стоит торопиться подписывать важные документы, заключать контракты и совершать дорогие покупки. Терпеливо ждем, когда Меркурий разгонится и наступит время для амбициозных планов и смелых надежд.

С 9 по 28 февраля планеты выстраивают уникальную конфигурацию, обещая удачу смелым и предприимчивым. Речь идет о совершенно новых проектах, которые, вероятно, именно в это время начнут зарождаться или обсуждаться. Данная гармоничная конфигурация трех планет, Юпитера, Урана и Марса обещает устойчивый рост для многих идей. Главное - проявлять решительность, смелость и не бояться конкурировать. Особенно положительно период отразится на людях, чья сфера деятельности связана с рекламой, инфотехнологиями, спортивными мероприятиями или любыми видами физической активности, авиацией и стартапами.

С 10 февраля следует ожидать хороших новостей в делах сердечных. Соединение двух гендерных планет - Венеры и Марса в знаке Козерога - будут подталкивать к серьезным решениями даже самых сомневающихся. А тех, кто находится в любовном поиске, такое положение планет может обрадовать романтическими приключениями. Романы, начатые с 10 февраля по 20 марта, имеют шанс многое поменять в жизни.

Овен

Если на первом месте у вас будут дружеские связи и готовность абсолютно все вопросы урегулировать мирным путем, то февраль станет главным месяцем коммуникаций в этом году. Старайтесь не упускать шанс побыть в центре внимания. Знакомства, заведенные в начале года, могут оказаться полезными. Последние 10 дней месяца лучше провести в уединении. Обратите внимание на свое физическое и душевное состояние, это отличный период привести чувства в равновесие.

Удачные дни: 1-20, 22-25

Конфликтные дни: 21, 26, 27

Телец

Тельцы буквально ворвутся с разбегу в деловую и светскую жизнь. Второй месяц года будет для вас явно активнее первого, поэтому приготовьтесь к крупным ставкам. Период до 20-го февраля подходит для оформления важных документов и демонстрации деловой активности начальству и деловым партнерам. Не бойтесь быть заметнее, чем обычно. Это самое время похвастаться своими талантами и лучшими качествами.

Удачные дни: 1-4, 12-27

Конфликтные дни: 5

Близнецы

Близнецам надо срочно начать обучаться чему-то полезному. Знания и навыки, которые вы получите в этом месяце, обязательно расширят кругозор. Идеально уехать в далекое путешествие или хотя бы начать его планировать. С второй недели месяца ваш покровитель Меркурий перейдет в нормальное положение, надоевшие проблемы начнут решаться, а рабочая жизнь станет гораздо активнее.

Удачные дни: 1-3, 9

Конфликтные дни: 12-14, 22-26

Рак

Не самый простой месяц для Раков. Вам понадобится находчивость и умение выходить из кризисов. Какие-то из них вы будете создавать сами, а в какие-то вас будут активно втягивать. Февраль не создан для рисков, нарушений правил порядка и необдуманных шагов. Чем спокойнее вы проведете этот месяц, тем больше денег останется на вашем счету.

Удачные дни: 1-10, 20, 23, 26, 27