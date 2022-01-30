Сергей Соседов раскрыл правду о тяжелой болезни Малахова

53-летний российский музыкальный критик Сергей Соседов впервые прокомментировал информацию о тяжелой болезни, которой, по слухам, страдает ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов. Известно, что в последнее время телеведущий появляется на публике исключительно в парике, а также сильно пополнел и изменился внешне. Все это спровоцировало разговоры об онкологическом заболевании. Соседов признался, что не обладает какими-либо «инсайдами», однако считает все слухи ерундой. Ведь если бы у Малахова действительно была серьезная болезнь, как об этом говорят сплетники, он не смог бы справиться со столь напряженным графиком.

«Мне кажется, это разговоры. Андрюша много работает. Больной человек такой график не осилит. Больной человек это не одолеет, это колоссальное напряжение, невероятное. Ничего не могу сказать по поводу болезни, но я не вижу, что он болен», — отметил Соседов.

Напомним, ранее сведения о болезни Малахова прокомментировала Дана Борисова, которая вот уже несколько лет близко дружит со своим коллегой по цеху. Блондинка сообщила, что она встречалась с «Андреем с приветом» неделю назад, но ее ничего не насторожило. Более того, если верить Борисовой, слухами является и информация о парике, который якобы носит Малахов. «Я читала, что Андрей носит парик, и решила сама это проверить. Подошла к нему сделать селфи совместное. И все рассмотрела вблизи», — откровенничала экс-ведущая «Армейского магазина».