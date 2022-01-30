Муж расклеился, с детьми работает психолог: жизнь близких женщины, утонувшей в проруби на Крещение

Сообщается, что у 40-летней Анны, погибшей 19 января, остались муж и сын с дочерью. Сейчас семью поддерживают близкие и специалисты.

«Материальных затруднений у них особых нет. Не было, во всяком случае. Достаточно обеспеченная и счастливая семья была. И вот так вот все в один момент… Дети до сих пор от шока отойти не могут. Муж тоже расклеился, друзья переживают, чтобы с ним ничего не случилось. Мама Анны тоже переживает сильно, но держится, внуков же надо поднимать», — поделились в окружении погибшей, отметив, что с детьми работают психологи.

Коллеги Анны, работавшей в юридической сфере, предполагают, что у нее началась судорога, из-за которой она не смогла выбраться из ледяной проруби. «У меня много вопросов к случившемуся, но больше всего жаль ее детей, на глазах у которых все произошло. У нее мальчик пошел заниматься плаванием. И тут не стало матери, у него явно будет психологическая травма, боязнь воды. Но самое главное, что сама Анна любила жизнь. Это такое стечение обстоятельств, которое никому не пожелаешь. Я не вправе ее осуждать, но она майор юстиции, и ее поведение до сих пор — полная загадка. Кто организовал купель, почему не сделали никакой сетки в воде?» — негодуют те, кто в свое время близко общались с Тупоршиной.

Близкие Анны не могут отойти от трагедии

А ведь среди близких Анны было много тех, кто надеялся, что она все-таки смогла выжить, несмотря на печальные прогнозы. «Может, человек и спасся, но тот кто ее спас, не имеет связи и не знает, кто она такая. Нельзя делать выводы, тело пока не найдено», — делились они.