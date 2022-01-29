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Тренер сборной России по футболу с нарвской женой отдыхают в Дубае

Семья Карпиных ФОТО: Инстаграм

В прошлом году уроженец Нарвы Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. После этого российские и эстонские СМИ начали следить за жизнью его семьи.

Многодетная семья отправилась в Дубай, откуда Дарья публикует яркие снимки. Последней публикацией в ее аккаунте стали два снимка, сделанных во время наблюдения за поющими фонтанами.

Поющие фонтаны Дубая считаются одними из самых больших на планете: струя может подниматься на высоту около 150 метров - уровень пятидесятого этажа небоскреба.

А лучи освещения фонтанов настолько сильные, что их видно на расстоянии 32 км,

- подписала публикацию Дарья.

А два дня назад она опубликовала снимок, сделанный на фоне одного из самых известных зданий в мире - Бурдж-эль-Араб, или Парус.

Говорят, что любая уважающая себя туристка обязана сделать такое фото на фоне Паруса.

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