Тренер сборной России по футболу с нарвской женой отдыхают в Дубае
В прошлом году уроженец Нарвы Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. После этого российские и эстонские СМИ начали следить за жизнью его семьи.
В прошлом году уроженец Нарвы Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. После этого российские и эстонские СМИ начали следить за жизнью его семьи.
Многодетная семья отправилась в Дубай, откуда Дарья публикует яркие снимки. Последней публикацией в ее аккаунте стали два снимка, сделанных во время наблюдения за поющими фонтанами.
- подписала публикацию Дарья.
А два дня назад она опубликовала снимок, сделанный на фоне одного из самых известных зданий в мире - Бурдж-эль-Араб, или Парус.