Дмитрий Шепелев объявил о свадьбе с Екатериной Тулуповой

38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев объявил о предстоящей свадьбе со своей нынешней возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой. В своем микроблоге вдовец Жанны Фриске порассуждал о штампе в паспорте, который, по его мнению, на отношения двух взрослых и ответственных людей вообще не влияет. Тем не менее, с Тулуповой мужчина готов сыграть свадьбу — правда, не прямо сейчас, а когда они «чуть больше будут принадлежать себе».

Бывший ведущий ток-шоу «На самом деле» на Первом канале рассказал историю своих первых серьезных отношений, которые продолжались семь лет. Пассия Шепелева не скрывала, что хочет замуж и детей, в то время как сам ведущий думал только о карьере. Однако родители Анны Таболиной придумали, как хитростью заманить Дмитрия под венец, и он согласился. Вот только в итоге брак стал точкой в отношениях.

«Мы расписались. Формально и сухо, без гостей и фотографов, без свидетелей и без колец, просто пришли, подписали и ушли. До сих пор помню как в ЗАГСе подошвы прилипали к линолеуму, облитому сладким шампанским, отвратительное чувство. Я довольно быстро понял, что произошло на самом деле. Через две недели мне предложили работу в Киеве, я собрал вещи и больше мы никогда не виделись», — написал Шепелев.

С тех пор он убежден, что отметка в паспорте не имеет никакого значения. После этого в жизни телеведущего были очень счастливые отношения (по всей видимости, он говорит про союз с Жанной Фриске), которые брак не мог бы сделать лучше. Дмитрий понимал, что он любит и любим. Кроме того, Жанна подарила ему сына Платона. Что в этой ситуации мог изменить штамп в паспорте?