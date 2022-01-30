ТОП-10 самых распространенных гастрономических ошибок

Шеф-повар Мишель Ломбарди за свою долгую карьеру объездил весь мир и увидел многое: как новые, удивительные и вдохновляющие способы приготовления блюд, так и абсолютное незнание, как использовать и с чем сочетать те или иные продукты. По нашей просьбе он составил топ-10 самых нелепых сочетаний и ошибок, которые люди совершают в приготовлении пищи.

Кетчуп для приготовления пасты

Ни в коем случае не делайте так: кетчуп — это уже готовый соус, который лучше всего, на мой взгляд, сочетается с мясом на гриле или рыбой. Именно для компенсации «тяжести» мяса кетчуп нарочито делают более кислым. Если вы хотите сделать томатный соус для пасты, используйте томатное пюре без добавок или свежие томаты.

Пицца-тортилья

Пицца-тортилья или использование тортильи как основы для пиццы. Да, я встречал и такое. Тесто для пиццы и для тортильи готовится по абсолютно разной технологии. Поэтому тортильей нельзя заменить основу для пиццы — у вас будет совершенно другое и весьма сомнительное блюдо. Приготовьте лучше такие классические мексиканские блюда с использованием тортильи, как буррито и кесадилья.

Майонез во всем

Я не противник майонеза — наоборот, домашний майонез великолепно раскрывает вкус многих блюд, но не всех. Например, паста с майонезом или яичница с майонезом — это ужасно как с гастрономической точки зрения, так и здорового питания. Лучше добавляйте майонез в картофельные и рыбные салаты.

Бальзамический уксус с томатами

Возможно, вам покажется странным, но бальзамический уксус не сочетается с томатами. Добавьте лучше пару капель поверх клубники.

Жарка на оливковом масле

Ни в коем случае не жарьте на оливковом масле: при высоких температурах масло теряет свои полезные свойства, а вы — деньги. Добавляйте оливковое масло к уже готовым блюдам: поверх пасты или в зеленых салатах.

Ваниль в мясных блюдах

Это может звучать экзотично, но, на самом деле, это просто плохое вкусовое сочетание. Ваниль — очень ароматная и сильная специя, в любом блюде она будет доминировать, поэтому в данном случае лучше придерживаться классики и использовать ее в десертах и выпечке.

Морковный сок со сливками и лимонным соком

Если вы хотите йогурт, лучше просто купите его и не тратьте продукты зря. Для того, чтобы сок лучше усваивался, просто добавьте ложку растительного масла.

Огуречный лимонад

Не подумайте, что я консерватор — нет, я люблю экспериментировать со вкусовыми сочетаниями, но у всего есть предел. Подобные сочетания просто нелепы.

Сложные блюда с икрой

Икра прекрасна сама по себе — наслаждайтесь ей без дополнительной вкусовой нагрузки!

Черный трюфель в приготовлении пасты

Эту ошибку я очень часто наблюдал и продолжаю наблюдать, особенно в России. Черный трюфель обладает очень насыщенным ароматом, и его никогда не едят сырым. Он отлично сочетается с мясными блюдами, но ни в коем случае не добавляйте его к таким относительно легким блюдам, как паста и омлет. С подобными блюдами сочетается только белый трюфель. Он гораздо более легкий по вкусовым и ароматическим качествам, нежели черный, и его используют сырым, пишет MarieClaire.ru.