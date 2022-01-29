В Ленинградской области обнаружено тело женщины, утонувшей в проруби на Крещение

41-летняя Анна Ускова утонула в реке Оредеж в Ленинградской области. Вчера стало известно, что женщину после нескольких дней поисков обнаружили в километре от злополучной проруби. Родственники уже прошли тяжелую процедуру опознания. Они подтвердили: найденное тело принадлежит Анне.

Напомним, что Ускова погибла 19 января. Вместе с детьми и супругом она решила искупаться в проруби на Крещение. Купель не была оборудована, поэтому женщина не спустилась с лесенки, а прыгнула в воду с головой. Выплыть она уже не смогла, унесенная сильным течением реки Оредеж.

В Сеть проник ролик трагического случая. Общественность была шокирована. За кадром слышны крики детей, которые рыдая звали маму. «Очень жалко их. Видели гибель матери — теперь им с этим жить»; «Нельзя так прыгать в ледяную воду, даже моржи с большим стажем и опытом так не делают! Видео жуткое, детей очень жаль, травма на всю жизнь... Пусть земля женщине будет пухом!» — пишут пользователи.

Представители церкви прокомментировали ситуацию на реке Оредеж. Они уверяют, что создание проруби не согласовывалось ни с властями, ни с религиозными деятелями. «При этом рядом, на расстоянии менее километра, была санкционированная купель, где дежурили полиция, МЧС, скорая помощь. Но люди решили устроить свое частное мероприятие», — говорил иерей Александр Асонов.