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В Ленинградской области обнаружено тело женщины, утонувшей в проруби на Крещение

В Ленинградской области во время крещенских купаний погибла женщина. Она прыгнула в прорубь, и ее унесло подводное течение ФОТО: скриншот с youtube.com

19 января в Ленинградской области произошла страшная трагедия. Анна Ускова прямо на глазах у мужа и маленьких детей прыгнула в прорубь и утонула. Несчастную сразу же унесло течением, ее тело искали на протяжении нескольких дней, пишет Стархит.

41-летняя Анна Ускова утонула в реке Оредеж в Ленинградской области. Вчера стало известно, что женщину после нескольких дней поисков обнаружили в километре от злополучной проруби. Родственники уже прошли тяжелую процедуру опознания. Они подтвердили: найденное тело принадлежит Анне.

Напомним, что Ускова погибла 19 января. Вместе с детьми и супругом она решила искупаться в проруби на Крещение. Купель не была оборудована, поэтому женщина не спустилась с лесенки, а прыгнула в воду с головой. Выплыть она уже не смогла, унесенная сильным течением реки Оредеж.

В Сеть проник ролик трагического случая. Общественность была шокирована. За кадром слышны крики детей, которые рыдая звали маму. «Очень жалко их. Видели гибель матери — теперь им с этим жить»; «Нельзя так прыгать в ледяную воду, даже моржи с большим стажем и опытом так не делают! Видео жуткое, детей очень жаль, травма на всю жизнь... Пусть земля женщине будет пухом!» — пишут пользователи.

Представители церкви прокомментировали ситуацию на реке Оредеж. Они уверяют, что создание проруби не согласовывалось ни с властями, ни с религиозными деятелями. «При этом рядом, на расстоянии менее километра, была санкционированная купель, где дежурили полиция, МЧС, скорая помощь. Но люди решили устроить свое частное мероприятие», — говорил иерей Александр Асонов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако сам владелец купели уверяет, что она была оборудована лестницей. «Я не знаю, что ее (Анну Ускову — прим. «СтарХита») поперло нырять... Там ступеньки до самого дна, вода становится по шею», — говорил мужчина.

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