«Мне есть, чем заняться»: мать Ольги Бузовой не готова становиться бабушкой

Ирина Бузова считает, что только ее дочери сами могут определиться со временем рождения своих детей:

«Внуки — это же не собака, которую заводят для бабушек и дедушек, чтобы те не чувствовали себя одинокими и кому-то могли отдавать свою нерастраченную любовь. Я ни разу детям не говорила, чтобы они рожали мне внуков. Для меня главное, чтобы мои дети были счастливы».

Мама Бузовой поддерживает дочерей Аню и Олю, однако старается не вмешиваться в их личное пространство.

«Я считаю, что девочки самостоятельно должны решать со своими мужчинами, когда рожать и рожать ли в принципе. Мы вообще эту тему не обсуждаем, потому что это настолько интимная вещь двух любящих людей, что каждый решает сам», — отметила Ирина Александровна.

Родительница Ольги Бузовой подчеркнула, что пока не видит себя в роли бабушки.