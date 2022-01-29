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«Мне есть, чем заняться»: мать Ольги Бузовой не готова становиться бабушкой

Ольга Бузова с мамой Ириной. ФОТО: Скриншот с Instagram

Родительница телеведущей Ольги Бузовой призналась, что не ждет скорого появления внуков, пишет Телепрограмма.

Ирина Бузова считает, что только ее дочери сами могут определиться со временем рождения своих детей:

«Внуки — это же не собака, которую заводят для бабушек и дедушек, чтобы те не чувствовали себя одинокими и кому-то могли отдавать свою нерастраченную любовь. Я ни разу детям не говорила, чтобы они рожали мне внуков. Для меня главное, чтобы мои дети были счастливы».

Мама Бузовой поддерживает дочерей Аню и Олю, однако старается не вмешиваться в их личное пространство.

«Я считаю, что девочки самостоятельно должны решать со своими мужчинами, когда рожать и рожать ли в принципе. Мы вообще эту тему не обсуждаем, потому что это настолько интимная вещь двух любящих людей, что каждый решает сам», — отметила Ирина Александровна.

Родительница Ольги Бузовой подчеркнула, что пока не видит себя в роли бабушки.

«Мне есть, чем заняться. Возможно, в лет в 80 мне захочется поводить в садик малыша. На данном этапе у меня таких желаний нет»», – рассказала Ирина Бузова для Riafan.

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