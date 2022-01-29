Нюша откровенно рассказала о беременностях и родах

Певица сообщила о своей второй беременности в июле прошлого года, а уже в начале декабря мы поделились радостной новостью о рождении ребенка.

В 2018 году у Нюши родился первый ребенок. У 41-летнего Игоря Сивова — супруга и отца детей 31-летней артистки, есть еще двое детей от предыдущего брака.

После первых родов Нюша произвела фурор своей фигурой, которая, по мнению многих поклонников, стала еще красивее, чем до беременности.

Теперь она решила откровенно рассказать о своих беременностях, особенно о последней.

Она признается, что первые роды были сложнее во всех отношениях, и тогда она не знала, как теперь изменится ее жизнь.

Оба раза она рожала естественным путем, но для певицы они все же были очень разными.

«Первые роды длились практически сутки, а вторые всего два с половиной часа. Это очень контрастная разница для меня», — делится она своим опытом.

Второй раз Нюша рожала с эпидуральной анестезией, когда рожала второго ребенка, во время первых родов что-то пошло не так. «Укол не подействовал, 16 часов я с мужем дышала - каким-то естественным образом получилось вырулить в гипнороды», — говорит Нюша. По словам певицы, роды были непростыми, и она благодарна мужу, поддержка которого сильно помогла ей.