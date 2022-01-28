Анна Седокова и Янис Тимма переехали в особняк стоимостью 46 000 евро в месяц

Звезда похвасталась в соцсетях роскошным домом, который они с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, арендовали в Майами.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Ранее пара с детьми жила в отеле, но после решила переехать в дом. Супруги сняли роскошный особняк с бассейном, зоной для барбекю и стильным интерьером. Вилла находится в 15 минутах ходьбы от центра Майами.

В доме шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная. По информации издания Kp.ru, особняк рассчитан на 12 гостей.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Седокова призналась, что аренда дома обошлась им весьма недешево. Но она была готова на это ради комфорта: «Самый красивый дом в Майами, и мы в нем живем! Я помню, как они все говорили, что я не справлюсь, что не выйдет или выйдет ненадолго, и еще 100 причин, почему нет. Но я всегда находила свое "да"».

Для сравнения певица показала фото советской панельной многоэтажки в Киеве. Там прошло ее детство.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Kp.ru указывает, что аренда такого особняка обходится в 135 тысяч рублей (1,5 тысячи евро) в сутки. Это около четырех миллионов рублей в месяц (примерно 46 тысяч евро).

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Напомним, что 29-летний баскетболист Янис Тимма почти год жил без зарплаты (у клуба «Химки», за который он раньше играл, были финансовые проблемы). Сейчас спортсмен без работы и ожидает нового контракта.