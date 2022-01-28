Ану Саагим не поддерживает праздник в масках: президент правильно решил, отменив бал

Светская львица признается, что не является большой поклонницей эстонской музыки, но у нее есть свои любимые композиции.

«Рита Рэй - это моя любимица в последнее время. Если она не получит ни одной награды на этом гала-вечере, будет очень жаль», - прокомментировала Саагим.

В итоге, Рита Рэй получила награду за лучшую песню.

Ану признается, что также является большой поклонницей Pluuto. "Deja vu - это песня, которая является одной из моих самых любимых. Я также номинировала бы рэпера Генку из прошлогодних топ-артистов, потому что он из "старой школы". Мы с ним одного поколения, возможно, поэтому его творчество мне нравится, но эстонские музыканты уже давно не могут меня удивить", - говорит Саагим.

Она ценит тот факт, что церемония вручения премии Estonian Music Awards 2022 была организована с участием публики. ''Если бы я видела здесь только людей в масках, этот гала-вечер не имел бы смысла. Это событие, где можно самовыражаться, и на такой вечеринке хочется только пить и веселиться", - прокомментировал Саагим.

Ану Саагим ФОТО: скриншот видео



Ану считает, что если нет возможности праздновать по полной программе, без каких-либо ограничений, то лучше стоит оставить эту идею. "Наш президент принял правильное решение, отменив в этом году президенсткий прием", - добавила Ану, отметив, что в маске крайне неудобно на подобных мероприятиях.