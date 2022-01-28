Любимая Катюшечка Мартина Репинского посвятила новую песню жениху-таксисту

«Наконец-то состоялась премьера моей новой песни "Такси"! Это моя первая песня на русском языке и по моему мнению она получилась огненной и эмоциональной! Создана песня была вместе с талантливым Matvey Emerson, который стал автором песен для L’one, Serebro, Юлианы Карауловой, 5sta Family и многих других известных исполнителей. Послушать можно уже на всех музыкальных площадках! Найти меня можно под псевдонимом KATYA ALIS», – написала на своей странице в Facebook начинающая певица.