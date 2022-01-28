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Любимая Катюшечка Мартина Репинского посвятила новую песню жениху-таксисту

Таксист Мартин Репинский ФОТО: Eero Vabamägi

Любимая женщина депутата-таксиста Екатерина Васильева продолжает выпускать новые песни. В этот раз певица представила свою первую песню на русском языке, которая называется «Такси».

«Наконец-то состоялась премьера моей новой песни "Такси"! Это моя первая песня на русском языке и по моему мнению она получилась огненной и эмоциональной! Создана песня была вместе с талантливым Matvey Emerson, который стал автором песен для L’one, Serebro, Юлианы Карауловой, 5sta Family и многих других известных исполнителей. Послушать можно уже на всех музыкальных площадках! Найти меня можно под псевдонимом KATYA ALIS», – написала на своей странице в Facebook начинающая певица.

Напомним, что с недавнего времени депутат Рийгикогу Мартин Репинский (Центристская партия) начал работать водителем такси в Bolt. По его словам, парламент стал для него скучен, а работа таксистом приносит ему неслыханный доход в размере 6000 евро в месяц. Однако покидать Рийгикогу политик пока не торопится.

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