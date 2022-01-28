Клиенты магазина раздражены поведением охраны: ходят по пятам и отводят всех подряд на досмотр

В Facebook-сообществе Haapsalu & Läänemaa есть пост, где покупатель пишет, что в магазине Coop, расположенном в Haapsalu kaubamaja, за его спиной постоянно стоят охранники Forus, что очень мешает.

В комментариях к посту несколько человек написали, что у них тоже были проблемы с поведением сотрудников охраны. Например, одного клиента завели в маленькую комнату, потому что его подозревали в краже. Извинений после этого не последовало. В последний день прошлого года с одной женщиной произошла следующая история: