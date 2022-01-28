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Клиенты магазина раздражены поведением охраны: ходят по пятам и отводят всех подряд на досмотр
Комментарий охранной фирмы Forus

Forus Security ФОТО: Mihkel Maripuu/postimees Grupp/scanpix Baltics

Некоторые жители Хаапсалу обеспокоены назойливостью сотрудников службы охраны в местном магазине. Жалуются, что охранники ограничивают частную жизнь людей, а также подозревают честных покупателей в воровстве. Иногда покупателя отводят в маленькую комнату, где он должен показать все содержимое своей сумки. По словам охранного предприятия, в целях обеспечения безопасности сотрудник обязан следить за общим порядком в магазине.

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В Facebook-сообществе Haapsalu & Läänemaa есть пост, где покупатель пишет, что в магазине Coop, расположенном в Haapsalu kaubamaja, за его спиной постоянно стоят охранники Forus, что очень мешает.

В комментариях к посту несколько человек написали, что у них тоже были проблемы с поведением сотрудников охраны. Например, одного клиента завели в маленькую комнату, потому что его подозревали в краже. Извинений после этого не последовало. В последний день прошлого года с одной женщиной произошла следующая история:

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