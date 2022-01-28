Клиенты магазина раздражены поведением охраны: ходят по пятам и отводят всех подряд на досмотр

Клиенты магазина раздражены поведением охраны: ходят по пятам и отводят всех подряд на досмотрКомментарий охранной фирмы Forus
Некоторые жители Хаапсалу обеспокоены назойливостью сотрудников службы охраны в местном магазине. Жалуются, что охранники ограничивают частную жизнь людей, а также подозревают честных покупателей в воровстве. Иногда покупателя отводят в маленькую комнату, где он должен показать все содержимое своей сумки. По словам охранного предприятия, в целях обеспечения безопасности сотрудник обязан следить за общим порядком в магазине.