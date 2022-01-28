Сб, 29.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Раквереский магазин в качестве утешения дарит мёд обладателям огромных счетов за электричество

Магазин в Раквере сообщил приятную новость в соцсетях: обладатели самых крупных счетов за электричество получат в утешение банку мёда, пишет Elu24!

Rakvere Talupood объявил в Facebook: «Мед в подарок! Принесите счет за электроэнергию в Rakvere Talupood! Обладатели 10-и самых крупных счетов получат банку меда. Добавьте номер телефона к счету».

Магазин принимает счета за электроэнергию до 2 февраля. На странице магазина в социальной сети также указано, что они нигде не публикуют имена или суммы счетов. «Выбор делается из счетов, которые положили в банку в магазине», — говорится на странице магазина в Facebook.

Elu24 обратился в Rakvere Talupood с вопросам о счетах за электроэнергию, которые уже принесли в магазин, но, к сожалению, не получил ответа.

Тем не менее, это великое начинание отлично приняли пользователи соцсети, и им поделились более пятидесяти раз!

НАВЕРХ
Back