Раквереский магазин в качестве утешения дарит мёд обладателям огромных счетов за электричество
Магазин в Раквере сообщил приятную новость в соцсетях: обладатели самых крупных счетов за электричество получат в утешение банку мёда, пишет Elu24!
Магазин в Раквере сообщил приятную новость в соцсетях: обладатели самых крупных счетов за электричество получат в утешение банку мёда, пишет Elu24!
Rakvere Talupood объявил в Facebook: «Мед в подарок! Принесите счет за электроэнергию в Rakvere Talupood! Обладатели 10-и самых крупных счетов получат банку меда. Добавьте номер телефона к счету».
Магазин принимает счета за электроэнергию до 2 февраля. На странице магазина в социальной сети также указано, что они нигде не публикуют имена или суммы счетов. «Выбор делается из счетов, которые положили в банку в магазине», — говорится на странице магазина в Facebook.
Elu24 обратился в Rakvere Talupood с вопросам о счетах за электроэнергию, которые уже принесли в магазин, но, к сожалению, не получил ответа.
Тем не менее, это великое начинание отлично приняли пользователи соцсети, и им поделились более пятидесяти раз!