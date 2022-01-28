На вкус и цвет: ТОП-7 женщин, которых мужчина никогда не позовет замуж

Девушка — свой парень

Таких девушек, легко вычислить по стилю милитари: боец она не только снаружи, но и внутри. Ведет себя так, словно отслужила в ВДВ: готова сама забить гвоздь, воспитать сына и если не построить дом, то прохудившуюся крышу точно заделать. Обратиться за помощью к сильному полу, который она на самом деле считает слабым — ниже ее достоинства.

Рубаха-парень, вернее девица, способна стать верным другом, но в качестве жены мужчины ее практически не рассматривают: боятся стального внутреннего стрежня. В ответ на их страхи такая женщина начинает все больше верить, что лучше оставаться одной, чем с «тряпкой».

За фасадом дамы с железным характером скрывается ранимая душа, которая страдает от отсутствия любви, но свои эмоции выражает не иначе как плачем в подушку. Рядом с такой сильной девушкой мужчина не ощущает себя лидером, мужественным, поэтому уходят прочь, оставляя ее слабакам, от которых отбоя нет.

Типичная блондинка

Хорошенькая внешность, не обремененная интеллектом голова и часто кажущееся милым только в начале капризное настроение — эти белокурые создания оправдываются за опоздание тем, что засмотрелись на милую вещицу в витрине бутика, умудрившись потратить на нее все средства на карточке. Это они легко расстаются с доверенными им секретами и делают большие невинные глазки, если говоришь, что этого нельзя было делать.

Порхающую по жизни барышню поначалу даже хочется оберегать и одарять забавными подарками, однако мужчины вскоре понимают, что с куколкой не о чем поговорить, а ее глупости даже начинают бесить и не добавляют яркости отношениям. Вскоре они заканчиваются.

Плохая девочка

В ее лексиконе — сплошной мат. Приходить под утро — для нее норма. Заводить знакомство с сомнительными типами — не зазорно. «Правильные» девочки вызывают у нее отторжение: их она считает старомодными и скучными. В отличие от нее самой — девушки-праздника, которая стремится «попробовать все», иначе зачем жить.

Найти поклонника — без проблем, однако часто это спутники на одну ночь, которым даже в голову не может прийти связать свою жизнь с такой оторвой: кругом немало хороших, более приспособленных для семейной жизни кандидаток.

«Плохая» девочка» великолепно подходит в качестве любовницы, однако в браке непредсказуемость спутницы чревата неприятными последствиями, поэтому и бегут от такой, пишет Пятый канал.

Стерва

Сборник «1000 и один совет, как стать стервой» — ее настольная книга. Руководствуясь ею, такая женщина уверена, что теперь все мужчины будут от нее без ума. И так оно и происходит. На первых порах. Без равноправных отношений даже казавшийся искрометным союз быстро угаснет: унижаться и поклоняться эгоистке захотят лишь мазохисты.