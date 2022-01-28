Кошелек для привлечения денег: как должен выглядеть и когда лучше купить

Общеизвестная фраза «деньги любят счет» распространяется только на траты, но почему-то способам приумножения денег мы уделяем мало внимания. Финансы — это живая энергия, которая может как увеличиваться при благоприятных условиях, так и отсутствовать.

Советами для приобретения «правильного» кошелька поделилась наш астролог Людмила Митрохина.

Какой кошелек выбрать для привлечения денег

В первую очередь, этот самый кошелек должен быть физически. С развитием прогресса мы все чаще стали обходиться без этого аксессуара. И правда, зачем он нужен? Наличные деньги практически вышли из обихода, а все необходимые карты можно хранить в смартфоне. Но такой подход считается неправильным. У тебя всегда должна быть хотя бы минимальная сумма в кошельке: деньги должны знать, что ты относишься к ним с уважением.

К выбору кошелька нужно относиться серьезно. Деньги не любят находиться в тесноте, поэтому твой аксессуар должен быть вместительным. Минимальная длина — 15 см, чтобы каждая купюра помещалась в развернутом виде.

Кошелек. Иллюстративное фото. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Также позаботься о том, чтобы в кошельке было много отделений. Крупные купюры должны лежать отдельно от мелких, а монеты — в специальном кармашке.

Еще было бы неплохо зарезервировать одно отделение для «счастливой» банкноты. Купюра должна принадлежать экономически успешной стране и вызывать у тебя положительные эмоции. Например, привезенная из отпуска или подаренная друзьями.

Что касается материала кошелька, то он должен быть натуральным — кожа или замша. Обрати внимание и на внутреннюю отделку. Ткань должна тебе нравиться и быть приятной на ощупь.

Существует мнение, что правильный кошелек должен быть красного цвета. Этот оттенок является универсальным и считается наиболее благоприятным для увеличения финансового потока, пишет Wday.

Кошелек. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Приобретенный кошелек нужно энергетически усилить. Для этого положи в него либо деревянную руну, либо рисунок, на котором она изображена. Для увеличения финансов идеально подойдут руны Феху, Йер или Отал.

Но что делать, если тебе уже подарили кошелек, который не отвечает всем вышеописанным требованиям? Выбрасывать не нужно, просто активируй его правильно: для этого положи внутрь три китайские монетки, связанные красной нитью.

Идеальное время для приобретения кошелька

Мы уже определились с внешним видом, теперь нужно понять, когда нужно покупать правильный кошелек.

Идеальным временем считается каждый четверг во время растущей луны. Обрати внимание, что день полнолуния, новолуния или любого затмения является худшим для покупки «домика» для денег.