Идеальная пара? Эстонская королева спорта с американским мужем устроили задорную тренировку

Супруги, живущие на роскошной вилле во Флориде, посвятили свою жизнь не только семье, но и спорту. Раньше эстонка Грете Гриффин делилась видео с тренировок, где занималась в одиночестве, теперь же она поделилась видео, на котором ее муж занимается вместе с ней.
Посмотрите веселое видео тренировки!
Со своим мужем Робертом Гриффином III Грете познакомилась через Instagram в январе 2016 года, когда американец еще был женат на Ребекке Лиддикоут, писал Postimees. Однако отношения с эстонкой развивались, и в апреле профессиональный спортсмен Роберт ушел от жены. В сентябре того же года он подал на развод.
Грете и Роберт поженились через два года после знакомства, и в их семье растет Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019-го.