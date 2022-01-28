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Идеальная пара? Эстонская королева спорта с американским мужем устроили задорную тренировку

Грете Гриффин, эстонская спортсменка, живущая в Америке, и ее муж Роберт Гриффин III очень любят спорт. Они в очередной раз продемонстрировали это в видео, которые Грете недавно разместила в социальных сетях.

Супруги, живущие на роскошной вилле во Флориде, посвятили свою жизнь не только семье, но и спорту. Раньше эстонка Грете Гриффин делилась видео с тренировок, где занималась в одиночестве, теперь же она поделилась видео, на котором ее муж занимается вместе с ней.

Посмотрите веселое видео тренировки!

Со своим мужем Робертом Гриффином III Грете познакомилась через Instagram в январе 2016 года, когда американец еще был женат на Ребекке Лиддикоут, писал Postimees. Однако отношения с эстонкой развивались, и в апреле профессиональный спортсмен Роберт ушел от жены. В сентябре того же года он подал на развод.

Грете и Роберт поженились через два года после знакомства, и в их семье растет Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019-го.

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