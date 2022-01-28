Эстонская королева фитнеса: я мечтала о большом доме и детях, но сейчас я на Бали, где у меня ничего этого нет

«Разве не забавно, что когда я была подростком, я мечтала, что в 25 лет у меня будет большой дом, двое детей, постоянная работа и обеспеченная жизнь, - призналась в Instagram блогер Кайса Кууснымм. - А потом я понимаю, что мне 31. Что произошло за это время? Я на Бали, и у меня ничего нет. У меня нет ни дома, ни детей, я до сих пор не имею оплачиваемой работы. Но я получила гораздо больше, чем хотела раньше.