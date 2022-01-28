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Эстонская королева фитнеса: я мечтала о большом доме и детях, но сейчас я на Бали, где у меня ничего этого нет

Фитнес-красавица Кайса Кууснымм, живущая в Таиланде, поделилась своими детскими мечтами в социальных сетях и отметила, что ее жизнь совершила крутой поворот.

«Разве не забавно, что когда я была подростком, я мечтала, что в 25 лет у меня будет большой дом, двое детей, постоянная работа и обеспеченная жизнь, - призналась в Instagram блогер Кайса Кууснымм. - А потом я понимаю, что мне 31. Что произошло за это время? Я на Бали, и у меня ничего нет. У меня нет ни дома, ни детей, я до сих пор не имею оплачиваемой работы. Но я получила гораздо больше, чем хотела раньше.

Эстонка призналась, что такой способ ведения дел действительно крут! «Но чувство, когда вся твоя жизнь помещается в чемодан и проходит именно там, где ты хочешь, чтобы она была, дорогого стоит. А споры с мужем, стоит ли вам в следующий раз отправиться во Вьетнам или Камбоджу, а может быть, в Южную Америку? Это просто перевешивает все! Мне все больше и больше начинает нравиться идея отдыхать в Эстонии».

Спортсменка, занимающаяся фитнес-бикини, и создательница контента, чья девичья фамилия Абнер, вышла замуж за культуриста Райго Кууснымма 21 июля 2021 года. Вскоре после свадьбы пара переехала в Таиланд.

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