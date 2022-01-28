Стройные ноги и тонкая талия: загорелая Боня в купальнике блеснула фигурой на морозе

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2». Примечательно, что ей удалось не только прославиться, но и разбогатеть. Светская львица живет в Монако, где растит дочку Анджелину. Боня сначала строила карьеру телеведущей, а потом стала бьюти-блогером и моделью.

В свои 42 года Боня может похвастаться стройной фигурой. Она не так давно отдохнула в Коста-Рике, где успела загореть. Теперь бывшая звезда телестройки проводит время в Куршевеле, где не так давно отметилась Ольга Бузова, пишет Teleprogramma.

Она решила перещеголять певицу и покаталась на лыжах в купальнике с баской. Виктория грациозно скатилась со склона, продемонстрировав свои загорелые ноги и бедра.

«Ну что. Это была ваша идея, и я ее воплотила. Мы же из Сибири, нас холодом не возьмешь. Как думаете, что было самым сложным?» — написала она.